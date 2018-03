Vasiľ Špirko élőben magyarázta el, hogyan üzletel Kaliňák az állami megrendelésekkel

Szabotázzsal vádolja Robert Kalińák belügyminisztert, Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitányt és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség két vezetőjét Vasiľ Špirko. A speciális ügyész szerint megakadályozták, hogy kivizsgálja több százezer euró kenőpénz Kaliňák és Ján Počiatek által történt legalizálását.

Vasiľ Špirko speciális ügyész szerint Ján Počiatek (Smer) volt pénzügyminiszter és Robert Kaliňák (Smer) háromszoros belügyminiszter több százezer eurónyi kenőpénzt legalizált a belügyminisztérium különböző közbeszerzési eljárásaiból. Špirko 2010-ben vette fel azt a jegyzőkönyvet, melyben egy Ľuboš Varga nevű tanú részletesen vázolta, hogyan csípnek le több százezer eurót az állami megbízásokból, és hogyan legalizálják a kenőpénzeket.

A rendszert a belügyminisztérium egyik tanácsadója irányította, aki közeli kapcsolatot ápol Robert Kaliňák belügyminiszterrel és Ján Počiatek volt pénz-ügyminiszterrel. A legalizált pénzek a két férfi közös cégébe, a FoRestbe vándoroltak. Vasiľ Špirko szerint egy kétszázmillió eurós megrendelést manipuláltak, hogy Kaliňák és Poči-atek kenőpénzhez juthasson. Špirko azt állítja, hogy az ügyet törvénysértő módon Tibor Gašpar (Smer-jelölt) országos rendőrfőkapitány utasítására vették el tőle, és célirányosan utalták át a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) Robert Krajmer vezette korrupcióellenes osztályához. Špirko ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ennek az osztálynak nincs hatásköre arra, hogy a köztisztviselők korrupciós ügyében és uniós forrásokkal való visszaélések gyanújában eljárjon. A speciális ügyész szerint az utóbbi két évben vele szemben folytatott fegyelmi eljárások sorozta pusztán annak tudható be, hogy ezt a jegyzőkönyvet felvette. Állítja, hogy a legközelebbi hozzátartozóit is zaklatták az ügy miatt.

Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány kijelentette, bárki feljelentést tehet ellene. Állította, hogy Špirko nem az előírásoknak megfelelően vette fel a jegyzőkönyvet, nem volt jelen a jegyzőkönyvvezető, és az előírásokkal ellentétben nem volt aláírva a jegyzőkönyv minden oldala. Továbbá megjegyezte, hogy a jegyzőkönyv tartalmába is belenyúltak. Ugyanakkor Špirkót a napokban valamennyi vád alól felmentették, a fegyelmi bizottság szerint nem hibázott munkája teljesítése közben.

Igor Matovič (OĽaNO) szerint Špirko vallomása az elmúlt 25 év legfontosabb bizonyságtétele az elkövetők leleplezésére. Az ellenzék szerint Robert Kaliňák saját szolgálatába állította rendőrséget. A Híd szerint a speciális ügyész szavai nagyon súlyos vádak, ugyanakkor a párt nem pontosította, hogyan fog eljárni ezeknek az új információknak a fényében.