Változott a kiutazási formanyomtatvány

Szerda éjféltől utazhatunk karanténkötelezettség vagy negatív koronavírusteszt nélkül Magyarországra és Csehországba, feltéve, ha a határátlépéstől számított 48 órán belül visszatérünk.

A hírt elsőként Tomáš Petříček cseh külügyminiszter közölte, majd romániai látogatása során magyar kollégája, Szijjártó Péter is megerősítette.

„Mi megengedjük a szlovákoknak, hogy 48 órát Magyarországon töltsenek karanténkötelezettség nélkül, a szlovákok ugyanezt megengedik a magyar állampolgároknak. Ugyanez van cseh–szlovák vonatozásban, és ugyanez lesz magyar–cseh vonatkozásban”

– pontosított Szijjártó.

A szlovák külügy napközben nehezen értelmezhető választ adott kérdéseinkre, s ugyanúgy nem tudott nyilatkozni a belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság sem. Végül Igor Matovič kormányfő, miután munkaebéden találkozott Berényi Józseffel, közölte: ahogy a csehek, úgy a magyarok is megengedik a szlovákoknak a 48 órás kiutazást, korlátozások nélkül.

„Természetesen ugyanez visszafelé is érvényes”

– közölte magyarul Facebook-bejegyzésében a kormányfő.

A határnyitás szempontjából a szlovák állampolgárok járnak a legjobban, hiszen számukra valóban korlátlan lesz a 48 órás csehországi vagy magyarországi tartózkodás. Nehezebb helyzetben lesznek azok a magyarok, akik Csehországba utaznak, mivel útban visszafele már nem engedik be őket Szlovákiába, így a hazautazást Ausztrián keresztül kell megoldaniuk. Ugyanez vonatkozik a Magyarországra utazó cseh állampolgárokra is. Ausztria egyelőre nem csatlakozott a 48 órás szabad határátlépési egyezményhez, ezért továbbra is érvényes, hogy aki nem munka céljából utazik ebbe az országba, azt csak négy napnál nem régibb koronavírusteszttel engedik be.

Ausztria minden jel szerint csak június 15-től fog csatlakozni ehhez az egyelőre háromoldalú határnyitási egyezményhez.

Több európai ország ezt a dátumot határozta meg a határellenőrzések eltörlésének időpontjaként. Luigi Di Maio olasz külügyminiszter például azt javasolja, hogy az Európai Unió tagállamai egyidejűleg nyissák meg határaikat annak érdekében, hogy a koronavírus- járvány miatti korlátozások után az idegenforgalom egyszerre indulhasson újra. A RAI közszolgálati televíziónak hétfőn késő este adott interjúban az olasz diplomácia vezetője azt szorgalmazta, június 15-e legyen „az európai újraindulás napja”.

Változott a kiutazási formanyomtatvány

Amire kiutazás előtt még érdemes odafigyelni, hogy megváltozott az a formanyomtatvány, amelyen a rendőrség bejegyzi a határátlépés időpontját. Míg eddig csak a szlovák változata volt elérhető, keddtől már az a nyomtatvány érvényes, amelyen a szlovákon kívül németül, angolul és magyarul is feltüntették a szöveget. A nyomtatvány ide kattintva tölthető le.