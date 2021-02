Vakcina-térkép: hova mikor jut el a vakcina?

A webes elemzéssel foglalkozó Statista összeállítása arról számol be, hogy az adott ország felnőtt lakossága várhatóan mikortól kapja meg az oltást és válik védetté a koronavírussal szemben.

Ahol már hozzákezdtek a vakcinációhoz, ott még az idei év végén el is végzik azt. Ennek eredményeként a lakosok mintegy 60-70 százaléka lesz védett a vírussal szemben.

Forrás: Statista

Ám bizonyos területeken (mint például Dél-Amerika is) 2022 közepétől számíthat az oltásra. Az afrikai kontinensen ennél is rosszabb a helyzet: az oldal előrejelzése szerint itt csak 2023-tól lehet számítani a tömeges vakcinációra, hamarabb nem. Az ok, hogy a gyógyszergyártóknak véges a kapacitásuk.

(bl,hvg)