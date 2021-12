Utalvány helyett készpénz – íme Matovič javaslatának története

Az oltási utalványok már az elejétől kezdve megosztották a koalíciót. Az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí támogatták volna a pénzügyminiszter ötletét, de az SaS nélkül nem volt elég szavazatuk a parlamentben a javaslat elfogadásához. Sulíkék pedig elhibázottnak tartották az utalványokat, és Matovičnak az ellenzéket sem sikerült a saját oldalára állítania.

S ulík blokkolt

A javaslat lényege az lett volna, hogy azok a 60 év felettiek, akik beoltatják magukat, jogosultak lesznek egy 500 euró értékű utalványra, amelyet a koronavírus által leginkább sújtott iparágakban, vagyis az éttermekben, a hotelekben, a wellnessközpontokban, az edzőtermekben és az egyéb vendéglátóhelyeken használhattak volna fel. Matovič azzal érvelt, hogy az utalványokkal két legyet ütnének egy csapásra, hiszen az időseket ezzel ösztönözhetnék a vakcina felvételére, akik a pénzt ott költenék el, ahol erre a leginkább szükség van. A pénzügyminiszter megjegyezte, az utalványokat át lehetne ruházni egy hozzátartozóra, így például a nagyszülők kirándulást ajándékozhatnának az unokáiknak.

A javaslat mellé azonnal beállt Boris Kollár és pártja, a Sme rodina, valamint a Za ľudí egykori frakciójának tagjai is. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter azonban felszólalt az utalványok ellen. Kiemelte, a pénzügyminiszter ötlete mintegy 500 millió euróba kerülhet az államnak, ezt a pénzt pedig sokkal hatékonyabban is el lehetne költeni, mert az sem biztos, hogy az utalványokkal lényegesen megnövekedne az oltási kedv.

Matovičnak emellett az ellenzéket sem sikerült a saját oldalára állítania. Robert Fico, a Smer elnöke azt mondta, a nyugdíjasoknak jelenleg nem utalványokra, hanem készpénzre van szüksége. Peter Pellegrini, a Hlas elnöke pedig úgy fogalmazott, nincs problémája az alapötlettel, viszont csak akkor támogatnák az OĽaNO vezérét, ha az említett 500 euróból 200-at azonnal a nyugdíjasok számlájára küldenének, a maradék 300 pedig motivációként szolgálna.

Kollár és Matovič együtt bírálták az ellenzéket a parlamentben - TASR

Igor Matovič erre úgy reagált, hogy az 500 eurós utalványok ötletét nem vetette el, viszont még 100 eurót hozzáadott, amelyből elmondása szerint a nyugdíjasok fedezni tudnák a megnövekedett villanyárak miatti kiadásaikat.

Törésvonalak

A felsorolt nézeteltérések a parlamenti vitában is megmutatkoztak. Matovič hosszú szónoklatot tartott, mely során az SaS-t egy olyan pártnak nevezte, amely elmondása szerint csak a számokkal törődik, nem pedig a mögöttük rejlő emberi sorsokkal. Az ellenzéket felelőtlennek nevezte, és azt állította, Ficóéknak csak az számít, hogy minél rosszabb helyzetbe kerüljön az ország, legyenek előrehozott választások és újra hatalomra kerülhessenek. Matovič szerint nekik nem számít, hány idős ember fertőződik meg a koronavírussal, ennek pedig az a bizonyítéka, hogy a legdurvább járványhelyzetben is tüntetéseket szerveztek, ahol nem tartották be a járványügyi előírásokat.

A Hlas erre reagálva felszólította Hegert, hogy hívja vissza a pénzügyminisztert a pozíciójából, mert szerintük az államkasszát nem lehet egy „felelőtlen őrült” felügyeletére bízni.

„Az önálló Szlovákia történetében még nem létezett nagyobb gyilkosa a politikai kultúrának, mint Igor Matovič”

– üzenték Pellegriniék.

Az ellenzék támadásához a Sme rodina képviselői is csatlakoztak. Boris Kollár kedden azt mondta, a Hlas képviselői szégyellhetik magukat, amiért nem akarják támogatni a nyugdíjasokat.

Ondrej Dostál, az SaS képviselője viszont azt vetette Matovič szemére, hogy nem létezik semmiféle bizonyíték arra, hogy a pénzbeli motiváció jobban meggyőzné az embereket a vakcina felvételéről. Dostál úgy gondolja, a pénzügyminiszter Covid-lottója sem növelte különösebben az oltási kedvet, és az utalványokkal kapcsolatban sem hiszi, hogy jobban beválnának.

Utalványok helyett...

Látva, hogy a parlamentben képtelen többséget szerezni, Matovič úgy döntött, módosítja a javaslatát. Kompromisszumot kötött a koalícióban, melynek értelmében az 500 eurós utalványok helyett 300 euró készpénzt osztana azoknak a 60 év felettieknek, akik beoltatják magukat.

A pénzügyminiszter által közzétett séma alapján azoknak, akik már felvették a vakcina harmadik adagját, nincs semmi teendőjük, megkapják a 300 eurót. Azoknak, akik eddig két vakcinát adattak be, legkésőbb december 24-ig regisztrálniuk kell az oltásra, vagy január 15-ig fel kell venniük a kiegészítő dózist, ebben az esetben szintén 300 euró üti a markukat. Azok a 60 év felettiek, akik eddig egy dózist kaptak, vagy még egyáltalán nem oltatták be magukat, 200 euróra lesznek jogosultak, ha karácsonyig bejelentkeznek az oltásért.

A pénzügyminiszter azt mondta, ha túl nagy lenne az érdeklődés a vakcinák iránt, akkor elképzelhető, hogy a 60 év alattiak időpontjait későbbre halasztják, hogy az idősek mihamarabb sorra kerülhessenek.

A parlamentben a késő délutáni órákban szavaztak a javaslatról első olvasatban. A jelenlévő 144 képviselőből 87 szavazott mellette, köztük az SaS képviselői is. Ez azt jelenti, hogy a második olvasatban minden bizonnyal benyújtják a módosító javaslatot, amelyről Matovič is beszélt, így lesz az utalványokból végül készpénz.

A parlament szerdán délután folytatja a tárgyalást.