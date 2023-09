Ukrajnában járt Daniel Bútora oktatási miniszter

A látogatás célja az együttműködés bővítése volt az oktatás terén. A Kijev melletti Hosztomelben Szlavomír Partil államtitkárral megnézték azt az iskolát, amelyet az orosz hadsereg rombolt le az invázió első napjaiban. A közeli Irpin városban viszont azt a szétbombázott óvodát keresték fel, amelyet nemzetközi összefogással már sikerült újra felépíteni.

„Nagyon komoly ösztönzést jelentett számomra azt hallani Liszovij ukrán minisztertől, hogy a háború által sújtott országukban a védelem és a biztonság után most is rögtön a második számú prioritás az oktatás… Még ilyen borzasztó körülmények között is a legnagyobb esélyként tekint az oktatásra az ország” – jelentette ki Bútora.

A miniszterek tárgyaltak a Szlovákiába menekült ukrán gyerekek oktatásáról, valamint arról, hogy a szlovákiai szervezetek hogyan vehetnek részt az ukrán iskolarendszer újjáépítésében.

Szóba került például az óvóhelyek kialakítása az iskolák pincéiben, a nemzetközi összefogással zajló programot Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége kezdeményezte. „Most a csernyihivi körzetben, Kijev közelében épülnek ilyen légópincék” – tette hozzá Bútora.

A miniszter találkozott Volodimir Bugrovval, a Tarasz Sevcsenko Egyetem rektorával, és a UNICEF ukrajnai irodájának képviselőivel is.