Újabb gyanús százezrek a Magyar Szövetség körül

Jelentős összeget, 710 ezer eurót kapott tavaly a magyar kormány megbízásából a közpénzt osztogató Bethlen Gábor Alaptól egy szinte ismeretlen szlovákiai magyar szervezet, a ProRegia Cultura Polgári Társulás, írta meg a Napunk. Az egyesület egy korábbi, mára inaktív szervezetnek, az Öko-kelet Polgári Társulásnak a 2022-es átnevezésével jött létre, amelyet egykor Köteles László, az MKP volt parlamenti képviselője alapított. A ma már ProRegia Cultura névre hallgató szervezetet a belügyminisztérium adatai szerint egy bizonyos Németh László vezeti, akiről azonban alig lehet tudni valamit. Annyit azonban a lap kiderített, hogy Forró Krisztiánhoz, a Magyar Szövetség elnökéhez közeli személyről van szó, ezt a párt is elismerte. Sőt, a Magyar Szövetség sajtóosztálya az is beismerte, hogy a szervezet aláírásokat gyűjt Forrónak ahhoz, hogy indulhasson az államfőválasztáson.

A ProRegia Cultura ugyanakkor alig mutat ki más valódi tevékenységet. A társulás működteti a www.kozvelemeny.sk nevű oldalt, amelyen azonban nincs nyoma valódi közvélemény-kutatásnak, csak különböző ankétokat lehet a honlapon kitölteni. Ezzel együtt a szintén a magyar kormányhoz köthető felvidek.ma tavaly publikálta egy ilyen körkérdésnek az eredményét. A www.kozvelemeny.sk oldalon több írás is egyes Wikipédia-szócikkek részleteinek szó szerinti átvétele, az ankétokban helyesírási hibák vannak, a kérdések is inkább manipulatívak voltak, a magyar kormánymédiához hasonlóan tényként kezeltek néhány világpolitikára vonatkozó, ám valótlan állítást. A furcsa portálra először a parameter.sk hívta fel a figyelmet azzal, az oldal érzékeny személyes adatokat gyűjt. A Napunk megpróbált kapcsolatba lépni Németh Lászlóval, hogy megtudja, az általa vezetett szervezet pontosan mire költötte a magyar adófizetők 710 ezer euróját, de nem érték őt utol. A lap kereste a Bethlen Gábor Alap magyarországi és komáromi képviselőit is, hogy megtudja, miért adtak ennyi pénzt a ProRegia Culturának, de nem válaszoltak.

A Magyar Szövetség által a lapnak küldött válaszban azonban elismeri, kapcsolatban vannak a ProRegia Culturával. „Közvetlenül a Magyar Szövetség számára elemzéseket, felméréseket nem készített, viszont az általuk készített elemzéseket felhasználtuk” – közölték. Az is kiderült, hogy a ProRegia Cultura két kutatást rendelt a komáromi Selye János Egyetemtől, egyiket 16 ezer, a másikat 5 ezer euróért. Az egyetem képviselője, Antalík Imre elmondta, a két kutatást leszállították, egyéb kapcsolatuk nincs a szervezettel. Az egyik kutatás megvalósítása során az egyetem olyan eseményeken is adatokat gyűjtött, amelyeket azért szerveztek, hogy Forró a választókkal találkozzon. A parameter.sk korábban arról is írt, hogy a ProRegia Cultura részt vett a Magyar Szövetség azóta megszűnt MKP-platformjának a tavalyi önkormányzati és megyei választás előtt folytatott kampányában is. A kozvelemeny.sk nevű oldalon írásokat publikált Oriskó Norbert is, aki a Magyar Szövetségnek is dolgozik.