Tíz éve fizetünk euróval

A hazai cégek és vállalkozók 83 százaléka elégedett a közös uniós pénznem bevezetésével, és csak a cégek képviselőinek 15 százalékának ellentétes ezzel a véleménye. A ČSOB bank megbízásából készült felmérés során a megkérdezettek 60 százaléka azt állította, hogy az euró bevezetésének pozitív hatása volt a vállalkozásukra, csak 13 százaléknyian vallják, hogy a közös uniós pénznemre való átállásnak jobbára negatív hatásai voltak. A Datank ügynökség felmérése arra is rávilágít, hogy a kis-, középés nagyvállalkozások 83 százaléka az euró megtartását, illetve ha még mindig korona lenne, az euró bevezetését szorgalmazná.

A bank arra is kíváncsi volt, hogy milyenek a cégek elvárásai jövőre, s bár az erre vonatkozó IOF index enyhén csökkent, 23 százalékpontra, de jelzi azt is, hogy a kis-, középés a nagyvállalatok továbbra is optimisták. Míg ez év elején a vállalkozók 33 százaléka volt elégedett az ország gazdasági helyzetével, addig a ČSOB adatai alapján jelenleg 42 százalékuk elégedett.

Dáša Polláková, a ČSOB bank mikro- és kisvállalkozásokért felelős menedzsere szerint az nem meglepő, hogy a legalább 200 ezer eurós forgalmat lebonyolító vállalatok (85,7%) a legelégedettebbek az euró bevezetésével. „Ugyanilyen fontos viszont az is, hogy a kisvállalatok és a vállalkozók 76,7 százaléka szintén elégedett, hiszen a legtöbb munkahelyet ők alakítják ki” – magyarázta az eredményeket Polláková.

Az uniós pénznemre való átállás kapcsán a vállalkozók pozitívumként a korona és a többi pénznem közti árfolyam-ingadozás megszűnését, az egységes pénznemet, az üzletkötés és az adminisztráció egyszerűbbé válását emelték ki. Arra a kérdésre, hogy ha most választania kellene a korona és az euró között, 10 megkérdezettből 9-en az utóbbi mellett döntenének. Ráadásul a vállalkozók 56 százaléka máig nem érzékeli az euró bevezetésének semmilyen hátrányát. Ellenben tízből négy válaszadó szerint emelkedtek az árak és változtak az árfolyamok is.

Marek Gábriš, a bank főelemzője viszont azt állítja, hogy összességében az euró bevezetése előtt és az azt követő években nem beszélhettünk kiemelkedő drágulásról.

Szlovákia 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, s miután teljesítette a maastrichti feltételeket a Szlovák Nemzeti Bank 2008 áprilisában jelentette be hivatalosan, hogy az ország bevonja a szlovák koronát. 2009. január 1-től az euró lett a hivatalos fizetőeszköz. Peter Kažimír (Smer) pénzügyminiszter szerint az eurónak számos nagyberuházást köszönhet Szlovákia. „Kétségtelen, hogy Szlovákia pont drámai helyzetben lépett be az eurozónába, de még azok között a körülmények között is az ország javára vált” – véli a pénzügyminiszter. (TASR, ie)