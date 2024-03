200 ezer eurót különített el Kassa az ukránok megsegítésére

Ahogy az a kassai magisztrátus tájékoztatásából kiderült, minden egyéb mellett egy együttműködési megállapodást is aláírtak a FED részvénytársaság és a kassai Műszaki Egyetem (TUKE) Gépészmérnöki Kara között, valamint egy memorandumot az Ukrán Állami Űrügynökség és a Szlovák Űrügynökség között. Az esemény rávilágított a nemzetközi együttműködés és szolidaritás fontosságára, és Kassa városa nem csak humanitárius segélyek nyújtásával, hanem integrációs kezdeményezésekkel is kifejezte támogatását az Ukrajnában zajló háború elől menekülők iránt. Kassán a háború kezdete után nemsokkal egy humanitárius kapcsolattartó központot is létrehoztak, amely már több ezer menekültnek nyújtott segítséget. „A rendezvényen részt vettek Szlovákia és Ukrajna állami hatóságainak képviselői, diplomaták, civil szervezetek, önkormányzatok, egyetemek, tudományos és kutatóintézetek képviselői, valamint a szlovákiai és a szomszédos országok üzleti szférájának képviselői. A Kassán tartott Harkovi Napok, ahol jelenleg mintegy 7000 ukrán, köztük mintegy 400 gyermek él, új együttműködési lehetőségeket nyitott meg, miközben erősítette a kölcsönös kapcsolatokat és támogatást Szlovákia és Ukrajna között egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi szolidaritás kulcsfontosságú” – tájékoztatott a rendezvény kapcsán a kassai magisztrátus.