TIS: Az átláthatóság még mindig nem a pártok erőssége

A TIS 17 mutató alapján vizsgálta a kampányfinanszírozás átláthatóságát, amelyeket három nagy csoportba soroltak: a transzparens számla állapota, a kampány finanszírozása és a kampányról való informáltság. Ezeken belül többféle tényezőt is figyelembe vettek, illetve több szempontból elemezték, mennyire igyekeznek a pártok tartani a kapcsolatot a nyilvánossággal. Ellenőrizék például a transzparens számlákon feltüntetett pénzmozgásokat, kérdőíveket küldtek az egyes pártoknak, megvizsgálták, mennyi információt osztanak meg a hivatalos honlapjukon és a közösségi oldalukon, illetve mennyire használják azokat a csatornákat, amelyeken a választók kérdéseket küldhetnek nekik a kampánnyal kapcsolatban. Emellett minden egyes pártelnöknek egy részletes kérdőívet küldtek az adóbevallásukat érintő információkkal kapcsolatban.

Fontos feltétel volt, hogy az elemzésbe csak azok a pártok kerültek be, amelyeknek augusztus 22-ig legalább 50 ezer eurónyi kiadásuk volt a transzparens számlájukon, és legalább 10 nagyobb kiadási tranzakciót végrehajtottak. Ennek a kritériumnak 15 párt felelt meg.

A pártok eredményeit a TIS százalékokban határozta meg. A kampányok átláthatóságának értékelésére három színt alkalmaztak: a zöld a transzparencia magas fokát jelzi, a narancssárgánál már felmerülnek bizonyos kételyek, a pirosnál pedig teljes az átláthatatlanság.

Šimečk áék az élen

Az elemzés alapján a legátláthatóbb kampányfinanszírozással jelenleg a PS rendelkezik, amely 95,7 százalékot ért el. A TIS szerint a jó eredmény annak is köszönhető, hogy az említett 17 mutatóból 16 esetében eredményesek voltak. A kampányuk egyelőre 1,36 millió euróba került, és az ezekkel kapcsolatos kiadásaik részletesen szét vannak írva a párt transzparens számláján, beleértve az előkampányt is, ami hivatalosan idén áprilisban kezdődött. A szervezet kiemelte, hogy nemrégiben még bírálták a pártot, amiért a számlájukon nem lehetett azonosítani a kártyás fizetések címzettjeit, így a kampányfinanszírozásuk egynyolcadának eredetét homály fedte. A figyelmeztetés után azonban orvosolták a problémát.

A TIS továbbá hangsúlyozta, Michal Šimečka, a PS vezetője az egyetlen olyan pártelnök, amely kitöltötte a részletes kérdőívet az adóbevallással kapcsolatban.

A PS kampányának egyébként három fő forrása van. A 2020-as parlamenti választáson megszerzett állami támogatás és a kölcsönök mellett ki kell emelni az adományokat is. A TIS adatai alapján a progresszíveknek 205 önálló adományozója van, a legtöbb az összes párt közül.

Narancsszínű magyarok

Az elemzés szerint a PS mellett a Saska is transzparens módon finanszírozza a választási kampányát. 84,8 százalékot értek el, ami még mindig kiérdemelte a zöld jelzést, csakúgy, mint a KDH (71,4%) és a Za ľudí (71,2%) kampánya.

A többi értékelt párt már csak narancssárga színt kapott, ami azt jelzi, hogy az átláthatósággal kapcsolatban problémák merültek fel. A narancssárga sávba kerültek a magyar érdekeket képviselő pártok is: a Kékek és a Híd koalíciója 62,9 %-ot, a Magyar Fórumot is magába foglaló formáció 60,9 %-ot, a Szövetség pedig 54,3%-ot ért el. Az utóbbi párt finanszírozási problémáira már korábban is figyelmeztetett a szervezet, amiről lapunk is beszámolt.