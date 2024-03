Távozik a ŠVPS éléről Jozef Bíreš

Március 20-án, szerdán, rendhagyó módon a Porsche márka szlovákiai importőre egy vadonatúj terméket dobott piacra Szlovákián. A pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér két kifutópályájának egyikén „landolt" a várva várt új Porsche Panamera. A különleges modell harmadik generációját a repülőtér 3190 méter hosszú kifutópályáján mutatták be. A repülőtér kifutópályáinak hossza lehetővé teszi a nagyméretű, hosszú távú járatokat teljesítő repülőgépek leszállását is. Ezúttal, az M. R. Štefánik repülőtér történetében először itt mutatták be a Porsche régóta várt új modelljét is.