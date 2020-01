Tarol a külföldi élelmiszer

Az üzletláncok pultjain található élelmiszereknek tavaly is jóval kevesebb mint a fele származott hazai termelőktől. - TASR-felvétel

„Naponta 700 kamionnyi élelmiszert hoznak be Szlovákiába külföldről, és ami különösen felháborító, hogy többnyire olyan zöldséggel, gyümölccsel és húsipari termékekkel árasztják el az országot, amelyekkel a hazai termelők is képesek ellátni a piacot” – nyilatkozta Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke, az ágazati szakmai szervezet legfrissebb felmérésére hivatkozva. Ez utóbbit a Szlovákiában jelen levő hat legnagyobb üzletlánc üzleteiben végezték el, és Macho szerint a kép továbbra is lehangoló.

„Az üzletláncok pultjain található élelmiszereknek tavaly is csupán a 40,74 százaléka származott hazai termelőktől, ami az egy évvel korábbihoz képest alig 0,6 százalékos javulás”

– mondta Macho. Ez a trend szerinte azonban a korábbi évekre is érvényes. A legnagyobb növekedést 2015-ben mérték, amikor a hazai élelmiszerek aránya nagyjából 1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az elmúlt hat évben többnyire azonban csak 0,2 százalék körüli növekedést mértek, ami gyakorlatilag egyenlő a stagnálással.

Az egyes termékcsoportok között azonban továbbra is látványos különbségek vannak. Az üzletláncok pultjain található tej és tojás több mint kétharmada, a méz, a bor, a kenyér és a kiflik nagyjából fele származik a hazai termelőktől, ugyanakkor a csomagolt hús és a zöldségkonzervek háromnegyedét, az étolajoknak pedig több mint a 80 százalékát külföldről hozzák be.

„A vizsgált üzletláncok között a legtöbb hazai élelmiszert továbbra is a Coop Jednota kínálja, ahol ezek aránya eléri a 63 százalékot, a sor végén pedig ezúttal is a Lidl található, alig 19 százaléknyi szlovákiai élelmiszerrel. Az egy évvel korábbihoz képest a leglátványosabb javulást ugyanakkor a Kaufland érte el, ahol 4 százalékponttal, 41 százaléka nőtt a hazai élelmiszerek aránya. Ezzel egy szintre került a Tesco üzletlánccal, amely azonban 1 százalékponttal rontott az egy évvel korábbihoz képest” – mondta a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke.