Sztrájkkészültséget hirdettek a szlovákiai gazdák

A legnagyobb agrárkamara képviselői az elmúlt hónapokban többször is bírálták a földművelésügyi tárca új vezetését, azzal vádolva Ján Mičovský földművelésügyi minisztert, hogy az ágazattal kapcsolatos döntéseinél nem veszi figyelembe a gazdák véleményét, ráadásul a tervezett intézkedésekről sem tájékoztatja őket.

„A szaktárca új vezetésével szemben nagyok voltak az elvárásaink. Abban bíztunk, hogy életre kelti a nehéz helyzetben levő ágazatot. Ennek azonban az ellenkezője történt. A szaktárca jelenlegi vezetése újabb szögeket ver a szlovák mezőgazdaság koporsójába”

– állítja Emil Macho, az SPPK elnöke. Szerinte a tárcának nincs átgondolt terve az uniós pénzek felhasználásáról, a nemzeti agrártámogatásokról, gondok vannak a közvetlen kifizetésekkel, nem beszélve a Szlovák Földalap bérleti díjainak a növeléséről. „Az utolsó csepp a pohárban az uniós újjáépítési alappal kapcsolatos tervezet, amelyben egy szó sincs a mezőgazdaság vagy élelmiszeripar támogatásáról” – mondta el Macho.

Az ágazat szakmai szervezetei már a múlt héten levélben fordultak Igor Matovič kormányfőhöz, amelyben a helyzet mielőbbi orvoslására kérték fel őt, mivel szerintük a földművelésügyi tárca jelenlegi vezetése már képtelen kezelni a helyzetet. Macho szerint Mičovský nyilatkozatai csak a gazdák megosztására és felesleges feszültségkeltésre jók. Hogy nyomatékot adjanak a követeléseiknek, az SPPK az e heti nyitrai közgyűlésén úgy döntött, sztrájkkészültséget hirdet. Jana Holéciová, az SPPK szóvivője szerint a közgyűlés felhatalmazta a kamara igazgatótanácsát, hogy ha a helyzetet nem sikerül orvosolni, akkor sztrájkkal próbáljanak meg érvényt szerezni a követeléseiknek.

„Egyértelmű választ szeretnénk a kormánytól arra a kérdésre, hogy ennek az országnak egyáltalán még szüksége van-e ránk, vagy csak folyamatos gyanúsítgatásra számíthatunk. Nem vagyunk senki ellen, de harcolni fogunk azért, hogy továbbra is elláthassuk az országot élelmiszerrel”

– tette hozzá Macho. Holéciová szerint az elkövetkező időszakban ezért szeretnék mobilizálni a gazdákat, a mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek képviselőit, hogy ha erre szükség lesz, összehangoltan léphessenek fel az érdekeikért.

„A mezőgazdaság problémáira legkésőbb a jövő héten próbálunk meg gyógyírt találni. Szükségünk lesz legalább két-három napra ahhoz, hogy a földművelésügyi miniszterrel megvitassuk a helyzetet. Egyelőre teljes mértékben megbízom a tárcavezetőben”

– mondta el a szerdai kormányülést követően Igor Matovič. Szerinte a mezőgazdaságban több érdekcsoport is van, akik közül egyesek nagyon elégedetlenek, mások pedig nagyon is elégedettek. „Tudnom kell, kinek van igaza ahhoz, hogy továbbléphessünk” – állítja Matovič.

A szlovákiai mezőgazdaság helyzete a koronavírus-járvány idején tovább romlott, az ágazat azonban már tavaly is problémákkal küszködött. A földművelésügyi tárca legújabb jelentése szerint – amit szerdán a kormány is megvitatott – a mezőgazdasági cégek összesített adózás előtti nyeresége tavaly csaknem 20 százalékkal, 83 millió euróra esett vissza. A most közzétett jelentés is elismeri, hogy a szlovák agrárium számára az uniós támogatások jelentik a lélegeztetőgépet, az uniós pénzek nélkül ugyanis az ágazat cégeinek a többsége veszteséges lenne. Az ágazat támogatásainak a 73 százaléka származik az uniós forrásokból, amelyeknek csak a töredékéhez járul hozzá a szlovák költségvetés társfinanszírozás formájában.