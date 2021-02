Szoros lesz a szavazás a veszélyhelyzetről

A kormány az új törvény szerint ismételten meghosszabbíthatja a veszélyhelyzet időtartamát, és ezt meg is tette február elején, ám mindezt a parlamentnek is jóvá kell hagynia 20 napon belül – a szavazás pedig épp ma esedékes. Azt, hogy nincs teljes egyezség a jóváhagyásról, az is jelzi, hogy néhány koalíciós képviselő részletes indoklást kért a hosszabbítás okairól, ezzel kapcsolatban pedig a koalíciós tanács is ülésezett.

Kérdéses támogatás

A szavazás viszont minden bizonnyal szoros lesz, és minden koalíciós képviselőre szükség lehet, márpedig ez nem garantált. Jana Bittó Cigániková (SaS), a parlamenti egészségügyi bizottság elnöke kedden azt mondta, pártja frakciójának nagy része támogatja majd a hosszabbítást, ám az összes képviselőt egyelőre nem tudják garantálni, minden a frakcióülésükön dől majd el. A Sme rodina és az OĽaNO sem teljesen egységes: Patrik Linhard, Boris Kollár pártjának képviselője például azt mondta, nem szeretne a hosszabbítás mellett szavazni. Tomáš Šudík, az OĽaNO képviselője pedig azt mondta, a kormánynak előbb kártalanítania kellene a vállalkozókat, és csak azután meghosszabbítani a veszélyhelyzetet.

Boris Kollár, a parlament és a Sme rodina elnöke kedden azt mondta, egyáltalán nem kizárt, hogy szerdán gondot okoz majd 76 képviselőt szerezni az igennel való szavazáshoz. Ennek azonban nem az az oka, hogy egyes koalíciós képviselők vonakodnak, mert elmondása szerint a koalíciós tanácson megegyezés született. A probléma az, hogy nagyon sok képviselő beteg, vagy karanténban van. Amennyiben nem sikerül megszavazni a hosszabbítást, úgy Kollár szerint más megoldást keresnek majd, de nincs B tervük, azzal számolnak ugyanis, hogy elég képviselő jelenik majd meg a szavazáson.

Betegek nélkül

Az, hogy a beteg képviselőket is behívják a szavazásra, ahogy decemberben is tették az országos tiszti főorvos rendeletének köszönhetően, most nagyon nehezen jön számításba – Maroš Žilinka főügyész szerint ugyanis Ján Mikas rendeletei nem voltak törvényesek. Azt, hogy mi lehet a Kollár által emlegetett „egyéb megoldás”, nem tudni. Gyimesi György, az OĽaNO képviselője lapunknak úgy nyilatkozott, szerinte nem lesz majd probléma a szavazáson, a koalíciós képviselők valószínűleg egységesek lesznek – ezt jelzi az is, hogy OĽaNO frakciójában nem igazán beszéltek arról, mi lesz, ha gondot okoz majd a szavazás.

Amennyiben mégsem sikerül megszavazni a veszélyhelyzet meghosszabbítását, az komoly jogi problémákhoz vezethet. Vincent Bujňák, a Comenius Egyetem alkotmányjogásza a Hospodárske noviny napilapnak azt mondta, ebben az esetben a veszélyhelyzet azonnal véget érne. Ha pedig a kormány azonnal újra kihirdetné, az alkotmányjogi problémákhoz vezetne – ez ugyanis ellent mondana a törvényben foglalt fékek és ellensúlyok rendszerének, hiszen megkerülné a parlamentet. Az ügy így minden bizonnyal az Alkotmánybíróság előtt landolna.

Igor Matovič (OĽaNO) még hétfőn úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy nem lesz gond a veszélyhelyzet meghosszabbításával, a parlamenti képviselők többsége ugyanis szerinte tudatosítja, hogy ha nem megy át a javaslat, akkor az országban nagyon rövid időn belül bekövetkezik az armageddon.