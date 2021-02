Szlovákiában kevesebben dolgozhatnak otthonról

A koronavírus-járványt – legalábbis a lakosság tömeges beoltásáig – csak szigorú kijárási korlátozásokkal lehet kordában tartani. A teljes kijárási tilalom azonban elképzelhetetlen, mivel ez a gazdaság teljes összeomlásához vezetne, a munkába járást a kormány így nem tilthatja meg, a munkáltatókat azonban felszólította, hogy minél több alkalmazottjuknak tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést. A szlovák gazdaság szerkezete miatt ez azonban egyáltalán nem könnyű feladat, ami – a kormány elhibázott lépései mellett – szintén hozzájárult ahhoz, hogy a vírus terjedése szempontjából Szlovákia egy ideje az Európai Unió legrosszabb helyzetben levő országai közé tartozik.

Sereghajtók vagyunk

„A szlovákiai munkavállalók csupán 29 százaléka képes elvégezni a munkáját otthonról is, vagyis a nagy többség számára a home office továbbra is elképzelhetetlen” – nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérése szerint az általa vizsgált OECD-tagországok közül csak Törökországban élhetnek kevesebben az otthoni munkavégzés lehetőségével, mint nálunk. Szlovákiát így leelőzi az összes uniós tagország, beleértve Romániát is. A Luxemburgban munkát vállalók nagyjából fele például otthonról is képes ellátni a munkáját, de 40 százalék felett mozog a brit, a svéd, a svájci, a holland, az izlandi és a dán adat is.

Sok az iparmunkás

Szlovákia lemaradásához jelentős mértékben hozzájárultak az előző kormányok elhibázott gazdaságfejlesztési lépései, amelyek miatt Szlovákia ma extrém módon ki van téve az olyan ágazatoknak, amelyekben az alkalmazottak töredéke dolgozhat otthonról. „Az autógyártás és az elektronikai cégek felfuttatása miatt manapság az alkalmazottak 28 százaléka az iparban, 12 százaléka a nagy- és kiskereskedelemben, 9 százaléka pedig az építőiparban dolgozik, márpedig ezekben az ágazatokban csak kevesen láthatják el a munkájukat otthonról is. Az otthoni munkavégzést leginkább lehetővé tevő IT- és távközlési ágazatokban ezzel szemben 2–4 százaléknyian dolgoznak” – tette hozzá Sadovská.

A fentieket figyelembe véve az sem csoda, hogy Szlovákián belül is látványos különbségek vannak az otthoni munkavégzés szempontjából. „Mivel Pozsonyban jóval nagyobb a magasabb végzettségű, a munkája nagy részét eleve számítógép segítségével végzők aránya, itt az alkalmazottak 42 százaléka otthonról is képes elvégezni a munkáját. A többi régióban ez az arány ugyanakkor csak 25 és 30 százalék között mozog” – mondta Sadovská.