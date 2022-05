Szlovákiában is nagyon sok a pályaelhagyó fiatal

A szlovák munkaerőpiacon továbbra is nagy a kereslet az informatikai szakemberek irán - TASR-felvétel

A lakosság egyharmada nem a kitanult szakmájában helyezkedik el – derült ki a Kariéra.sk portál legújabb felméréséből. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkaerőpiacon továbbra is az informatikai szakembereket keresik a leginkább, de a diákok többsége nem a technikai szakok iránt érdeklődik.

A portál 3255 adatközlőt kérdezett meg arról, hogy sikerült-e elhelyezkedniük abban a szakmában, amit kitanultak. A válaszadók 37 százaléka elismerte, hogy kénytelenek voltak más munkát keresni. A megkérdezettek mindössze 24 százaléka mondta, hogy abban a szakmában tudott elhelyezkedni, amit kitanult. Jelentős csoportot alkotnak azok, akik azt mondták, már egyáltalán nem érdekli őket az a szakma, amit kitanultak, az adatközlők közel 10 százaléka vallotta ezt. További 9 százalék állítja, szeretnének olyan munkahelyet találni, amely összefügg a korábban tanultakkal, de nagyon kevés a munkalehetőség. A megkérdezettek 15 százaléka pusztán annyit mondott, jelenleg nem dolgozik.

Jól fizetett programozók

Katarína Tešla, a Kariéra.sk kommunikációs munkatársa elmondta, a szlovák munkaerőpiacon jelenleg a műszaki egyetemek végzősei iránt nagy a kereslet, ezeket a pozíciókat már régóta nem sikerül betölteni. Főként az informatikai szakemberekből nagy a hiány, de mint mondta, a szakképzett kézműves munkaerő is hiányzik.

"Annak ellenére, hogy a munkaerőpiacon hiánya van a technikai szakok végzőseiből, akik egyébként jól fizetett állásokat találhatnának, a fiatalok mégis inkább a nem műszaki területek felé fordulnak, mint például a filozófia, a politológia és az egyéb humán tudományok”

– jelentette ki Tešla.

A koronavírus-járvány érezhetően hatott a munkapiacra, és az utóbbi két évben az egyetemek végzőseinek is nehezebb volt munkát találni, most azonban újra stabilizálódik a helyzet. Az említettek mellett az érdeklődök egyre több szabad pozícióval számolhatnak például a kereskedelemben, a logisztikai ágazatokban, az idegenforgalomban és az adminisztratív munkakörökben is.

A fiatal generáció

Tešla továbbá elmondta, a fiatal generáció tagjai gyakran túl magas elvárásokkal érkeznek a munkaerőpiacra, és több pénzt követelnek a munkáltatóktól, mint amennyit a szakmai tapasztalatuk indokolna.

„Emellett a fiatalok különféle juttatásokat is követelnek, a lehető legnagyobb rugalmasságot és természetesen megfelelő fizetést is. A mai generáció egyre kevésbé érdeklődik a kétkezi munka iránt. Olyan végzősök érkeznek a munkaerőpiacra, akik a digitális világgal és a különféle technológiákkal összefüggő munkát akarnak végezni”

– közölte a portál munkatársa.

Kiemelte, nagyon fontos az egyetemi évek alatt megszerzett szakmai gyakorlat.

„Minden munka, brigád, szakmai gyakorlat és önkéntesség plusz tapasztalatot jelent és a munkáltatók hozzáadott értéknek tekintik. Emellett díjazzák a külföldi munkatapasztalatot is, amely során a diák fejleszthette a nyelvi készségeit”

– zárta Tešla.