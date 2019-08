Szlovákia 2028-2029-ben az ENSZ BT ideiglenes tagja lehet

Az ENSZ legbefolyásosabb szervének 15 tagja van. Ebből öt – az Egyesült Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia és Oroszország – vétójoggal rendelkező, állandó tag, tíz pedig ideiglenes. Utóbbiakat két évre választják. A nem állandó tagok fele évente lecserélődik. Szlovákia utoljára 2006-ban és 2007-ben volt az ENSZ BT tagja.

Szlovákia 2020-ban pályázik az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa alelnöki posztjára is. A tárca továbbá szorgalmazni fogja Peter Tomka, a Nemzetközi Bíróság szlovák bírójának újbóli jelölését is, illetve azt is fontolgatja, hogy a 2023-2025-ös időszakra megpályázza a szlovák tagságot a Gazdasági és Szociális Tanácsban.

A tárcaközi egyeztetésre bocsátott dokumentumban szó van arról is, hogy az ENSZ 74. Közgyűlésén a szlovák küldöttség az Európai Unió (EU) külpolitikai irányvonalával megegyező álláspontot fog képviselni. Az EU prioritásai „a konfliktusok megelőzése, a béke és a biztonság garantálása”, a „közös, pozitív agenda, a fenntartható fejlődés, a klímavédelem” és a „globális kihívásokra adott reakció”.