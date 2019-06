Szemét miatt késhet a D4

Tovább vizsgálják, hogy engedélyezett anyagokat használnak-e a D4-es körgyűrű építésénél. Az eddigi tesztelések nem igazolták a mérgező anyagok jelenlétét, viszont hulladékot találtak az út alatt, ezért késhet a körgyűrű befejezése, az R7-es gyorsforgalminál állítólag nem merültek fel gondok.



A problémák az épülő körgyűrű Járfaluhoz (Jarovce) közeli, körülbelül 1,5 kilométeres szakaszát érintik. „Ha beigazolódik, hogy az út alapozásánál ezen a szakaszon olyan anyagokat, hulladékot vagy újrahasznosított építkezési törmeléket használtak, amelyre nem volt engedélyük, a kivitelezőnek saját költségen kell majd pótolnia a hiányosságot” – mondta tegnap lapunknak Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy le kellene bontani az adott szakaszt, s újraépíteni. Ilyen problémák Érsek szerint az R7-es gyorsforgalmi út építésénél nem merültek fel, a biztonság kedvéért viszont a tárcavezető újabb próbaméréseket rendelt el a projekt teljes, közel 60 kilométeres szakaszán. Ezek során nemcsak azt fogják vizsgálni, milyen törmeléket vagy anyagokat használtak az útszakaszok alapozásánál, hanem terhelési teszteket is elvégeznek. Az egész ügyben már a rendőrség is vizsgálatot indított, ugyanis ha kiderülne hogy az alapozásnál mérgező hulladékot is használtak, az már bűncselekménynek számítana.

„Az R7-es esetében egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, késlekedések sincsenek, több helyen már aszfaltoznak. Az utat jövő tavasszal már átadhatják a forgalomnak, ha sikerül addig befejezni a D1es autópálya és az R7 kereszteződését” – mondta a miniszter. A gyorsforgalmi út ugyanis a forgalmat a D1es sztráda fővárosi szakaszára fogja rávezetni.

Az egész projektet egy független, nemzetközi cég felügyeli. Az ő feladata ellenőrizni például azt is, hogy az építkezés az előírásoknak megfelelően zajlik-e. Érsek szerint felfoghatatlan, hogy az adott hiányosságot nem vették észre. „Sőt, azt állították eddig, hogy minden rendben van. Ezért nem tartom kizártnak, hogy lecserélem a felügyelő céget, természetesen próbálok erről konzultálni a kivitelezővel, de ha nem tudunk megegyezni, akkor egyoldalúan felbontom a szerződést” – mondta a miniszter. A kivitelező egyelőre minden vádat elutasít, s állítja, csak a nemzetközi normáknak megfelelő anyagokat használt. A tárca által végzett újabb vizsgálatok eredményei nyár elején lehetnek ismertek.