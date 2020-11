Sokan politikai kérdésként tekintenek az oltás beadatására

Az egészségügyi minisztérium a héten bejelentette, hogy december közepén Szlovákiába megérkezik az első adag oltóanyag, amelyet a BioNTech és Pfizer közösen fejlesztett ki. Összesen 300 ezer vakcináról van szó, melyet két körben adnak be, vagyis december végéig mintegy 150 ezer ember kaphatja meg a védőoltást. A tárca azonban kiemelte, hogy az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok (vagyis az idősek, valamint a krónikus betegek) beoltása számít prioritásnak. A lakosság többi része csak a jövő évben juthat hozzá a vakcinához, amely ingyenes lesz, és nem lesz kötelező.

A kérdés csak az, hogy a lakosság hány százaléka lesz hajlandó beoltatni magát. Ezt vizsgálta legutóbb a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete a „Hogy vagy, Szlovákia” nevű felmérésében, melyet a Seesame és az MNFORCE nevű közvélemény-kutató ügynökséggel közösen készítettek.

A friss adatok alapján a megkérdezettek mindössze 26,8 százaléka jelentette ki egyértelműen, hogy beoltatná magát, ellenben 44,3 százalék biztosra állította, hogy nem adatná be a vakcinát. Viszonylag magas azoknak az aránya is, akik nem tudtak dönteni a kérdésben, a válaszadók 28,9 százaléka bizonytalan.

Fontos kiemelni, hogy az említett adatokat október végén és november elején gyűjtötték, vagyis abban az időszakban, amikor még nem lehetett tudni, mikor juthat hozzá Szlovákia a védőoltáshoz. Hogy az azóta megjelenő hírek mennyire növelték a vakcinába vetett bizalmat, csak a következő hónapban derül ki.

A szociológiai intézet már az első hullám óta folyamatosan szondázza a közvélemény vírushoz való hozzáállását. A korábbi adatokkal összevetve azt láthatjuk, hogy hónapok óta nem volt ilyen magas azok aránya, akik hajlandóak lennének beoltatni magukat: májusban a megkérdezettek 25,9 százaléka, szeptemberben pedig a 23,5 százaléka válaszolt igennel (nyáron, amikor az adatok csökkentek, erre nem kérdeztek rá).

Michaela Benedigová, a Seesame ügynökség munkatársa szerint ez azzal magyarázható, hogy a vírusadatok megemelkedésével együtt az emberek veszélyérzete is nőtt, így a vakcinához is elfogadóbban viszonyulnak.

„Mindebből pedig az is kiderül, hogy a védőoltás elfogadóinak és tagadóinak arányán is lehet változtatni. Ezért is fontos, hogy a kormány és az egyéb közintézmények elkezdjenek intenzíven és főképp érthetően kommunikálni arról, miért is fontos az oltás”