SIS-szál a Fico-merénylet kapcsán

A vizsgálat egyik kulcsfontosságú eleme, hogy az elvben elfogulatlan hatóságok vajon kit tartanak – vagy láttatnak – felelősnek a miniszterelnök elleni merényletért. Robert Ficót május tizenötödikén lőtte meg többször is Juraj Cintula lévai nyugdíjas, és bár a feleségének és a nyilvánosságnak is panaszkodott arról, hogy a kormány lépései miatt döntött a merénylet mellett, a kormánypolitikusok következetesen állítják, hogy tettéhez köze volt az ellenzéki pártok indulatokat felkorbácsoló üzeneteinek is. A Legfelsőbb Bíróság szerint a merénylő nem az egész kormányt kívánta megdönteni, ezért nincs értelme terrortámadásként vizsgálni az ügyet. A hatóságok jobbára hallgatnak, valamint csendben nyomoznak, maga Fico pedig a múltban több alkalommal is kijelentette, hogy ellenzéki felelősséget sejt a merénylet mögött. Az ellenzék állítólagos szerepét némiképp cáfolja, hogy a nyilvánosságra kerülő információk szerint eddig mindössze egyetlen politikust hallgattak ki az eset kapcsán – Hamran Istvánt, aki volt rendőrfőnökként került a hatóságok látókörébe.

Képbe kerül a SIS

A merénylettel kapcsolatban keringő információk egy részét egy szakmai jelentés segíthetne tisztázni. Šutaj Eštok szerint készül is egy hasonló dokumentum, melyet nyilvánosan ismertetnének a parlamentben, a jelentéssel kapcsolatban azonban alapvető kétségek merültek fel. A belügyminiszter kedd délután, a kormány ülését követően a merénylet évfordulójának apropóján arról beszélt, hogy a rendőrség a szlovák titkosszolgálattal karöltve dolgozik egy jelentés kidolgozásán, amely többek között a nyitrabányai merényletről szól és ezt a dokumentumot Fico a miniszterelnöki minőségében „rendelte meg.” A politikus szerint a jelentést a nyilvánosság is elolvashatná.

A kormánykoalíció képviselői közül aztán egy napon belül többen is helyreigazították Šutaj Eštok szavait, többek között azért, mert úgy tűnhetett, hogy Fico a megrendeléssel saját maga próbálja befolyásolni a merénylet tálalását a nyilvánosság számára. Fico szerda délelőtt cáfolta, hogy a Szlovák Információs Szolgálattól bármiféle jelentést is kért volna. A miniszterelnök szerint egyedül a SIS-t felügyelő bizottságban ülő ellenzéki képviselők terjesztettek be bármiféle kérést a merénylet kapcsán és Pavol Gašpar SIS-igazgatóra hivatkozott.

Az ügy kapcsán később maga Gašpar is megszólalt és megerősítette Fico mondanivalóját. A titkosszolgálat igazgatója elmondta, hogy a SIS nem tesz eleget semmiféle megrendelésnek, az intézmény feladatkörét világosan szabályozzák a rá vonatkozó törvényben. Az igazgató szerint Fico nem kapott és nem is kaphat információkat a vizsgálat állásáról az esetlegesen felmerülő érdekkonfliktusa miatt. Kivételt egyedül az képezne, ha a SIS megállapítaná, hogy a miniszterelnök élete és testi épsége forog veszélyben. A titkosszolgálat ugyanakkor együttműködik a rendőrséggel az eset vizsgálatában – mutatott rá Gašpar. Érdemes megjegyezni, hogy maga Fico az elmúlt időszakban többször is kijelentette, hogy a vizsgálatok során az ellenzékre nézve terhelő összefüggésekre derült fény, ami arra enged következtetni, hogy bizonyos vizsgálati anyagokkal már találkozott.

Két jelentés?

Maga Šutaj Eštok később szintén korrigálta a szavait. A belügyi tárca szóvivője, Matej Neumann elmondása szerint az első értelmezésekkel ellentétben a SIS nem a konkrét nyitrabányai lövöldözésről készít jelentést Fico felkérésére, hanem arról érdeklődik, hogy milyen esetleges további merényleteket tervezhetnek ellene Szlovákiában – ahhoz pedig a miniszterelnöknek törvényes joga van, hogy az ügyben titkosszolgálati segítséget kérjen. A minisztérium szerint a SIS nem a kormányfő felkérésére működik együtt a titkosszolgálattal. Šutaj Eštok szerint a merénylettel kapcsolatos titkosszolgálati vizsgálatok tartalmával egyetlen politikust, köztük a miniszterelnököt sem ismertették meg.