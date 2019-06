Robert Fico meghátrálhat a csütörtöki szavazás kapcsán

A Smer elnöke egy mai sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a parlament csütörtökön megválasztja a hiányzó hat alkotmánybíró-jelöltet, ha a koalíciós partnerei ragaszkodnak hozzá.

Fico korábban arról beszélt, hogy a Smer képviselői nem fognak szavazni csütörtökön, mivel az elnöknek először a korábban megválasztott hat jelöltből kellene hármat kiválasztania. Ezzel szemben Zuzana Čaputovával folytatott keddi találkozójuk után Andrej Danko SNS elnök és Peter Pellegrini kormányfő is arról beszélt, hogy a parlamentnek megfelelő számú jelöltet kellene választania. Fico ma azt magyarázta, hogy az ő érvelése a jogtiszta, és ha most hat újabb jelöltet választanak meg, akkor a korábbi sikertelen jelöltek akár az Alkotmánybírósághoz is fordulhatnak diszkrimináció címén.