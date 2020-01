Régiónkban tovább terjed a madárinfluenza

Lengyelországban és Magyarországon is pulykák kapták el. - Képarchívum

Pozsony/Komárom | Régiónk országaiban rohamtempóban terjed a madárinfluenza: Lengyelország és Szlovákia után már Magyarországon is megjelent a vírus. A földművelésügyi tárca fokozott óvatosságra int mindenkit.

Régiónkban elsőként a lengyel élelmiszerhatóság jelentette be még december 31-én, hogy egy kelet-lengyelországi pulykafarmon megjelent a madárinfluenza legagresszívebb törzseinek, a H5N8-nak az egyik altípusa, amely az emberre is veszélyes lehet, és amely miatt több ezer szárnyast kellett elpusztítani az érintett lengyel farmokon. Szlovákiában a múlt héten jelent meg a vírus, egyelőre csak egy háztáji tenyészetben, a Nyitrától pár kilométere északnyugatra fekvő Üzbégen (Zbehy). Az érintett kistenyésztőnek 22 baromfija volt, közülük három elhullását jelentette be a hivatalnak, az állományt a tulajdonos pusztította el, az állategészségügyi felügyelet pedig elvégezte a fertőtlenítést.

Komáromnál a vírus

Mára Magyarországon is megjelent a madárinfluenza. A vírust a Komárom melletti Ács pulykatartó gazdaságában mutatták ki, a fertőzött állományban nagymértékben megemelkedett az elhullás, továbbá megjelentek a betegségre gyanút keltő klinikai tünetek is – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A vírus elterjedésének megakadályozása érdekében állami kártalanítás mellett az Ács melletti gazdaság teljes állományát, 53 500 pulykát leölik. A szakemberek a gazdaság körüli 3 kilométer sugarú védőkörzetben és 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetben minden baromfitartó gazdaságot felkeresnek, szükség esetén mintát vesznek. Az országos főállatorvos Magyarország teljes területén elrendelte a baromfik zárva tartását, a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében szállítási korlátozások is érvénybe léptek.

A madarak terjesztik

„A vírus terjedése miatt a tenyésztőknek meg kellene hozniuk az óvintézkedéseket, hiszen ahol felbukkan a madárinfluenza, ott az egész állományt el kell pusztítani” – figyelmeztet Jozef Bíreš, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet (ŠVPS) igazgatója. Szerinte a vírus Szlovákiában is a vadon élő madarakról terjedt át a baromfiállományra, amelyet ezért a vadon élő madaraktól védett, teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni és itatni. A takarmányt szintén zárt, fedett helyen kell tartani, és a tárolás során biztosítani kell, hogy ahhoz idegen fajú állat ne férjen hozzá. Az alom tárolását szintén úgy kell megoldani, hogy elkerülhető legyen a vadmadarakkal történő érintkezés, lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával letakarva.

„Szlovákiában egyedül az Üzbég környéki pár kilométeres körzetben léptettünk érvénybe kiviteli korlátozást az élő baromfira, a baromfihúsra és a tojásokra”

– tette hozzá Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter.

A nagy baromfifeldolgozók közül a nyitraújlaki (Veľké Zálužie) HSH társaság van legközelebb a gócponthoz, amely ugyan nincs a megfigyelési körzetben, Bíreš szerint azonban ennek ellenére fokozott ellenőrzést tartanak a cégnél.

Nem árt az óvatosság

A Szlovákiában is kimutatott H5N8 vírustörzs először 2014 elején, Ázsiában okozott járványt a baromfiállományokban, majd 2014 novemberében megjelent Európában is. Szlovákiában a baromfiállományban legutóbb 2016 decembere és 2017 februárja között mutatták ki a vírust, a vadon élő madarak között azonban 2018 tavaszán is találtak madárinfluenzával fertőzöttet. A kimutatott H5N8 altípus kapcsán eddig még nem fordult elő emberi megbetegedés Európában, Bíreš szerint azonban nem árt az óvatosság, különösen azok részéről, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a nyers hússal és a tojásokkal.