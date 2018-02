Ravasz Ábel szerint mindenkinek kötelezővé kellene tenni az iskolai előkészítőt

Pozsony | Az iskolai előkészítő nemcsak a roma gyermekeknek, hanem Szlovákiában mindenkinek kötelező kellene, hogy legyen.

Az elején csak egy év lenne kötelező, később több év, mígnem fokozatosan eljutnánk oda, hogy az óvodalátogatás már hároméves kortól kötelező lenne – ismertette elképzelését csütörtökön Ravasz Ábel (Most-Híd) romaügyi kormánybiztos, aki szerint ez a megoldás segítene a roma gyermekeknek. Hangsúlyozza: sürgős lépésekre lenne szükség.

„Nem engedhetjük meg, hogy elvesszen egy következő generáció.”



Elmondta, hogy Martina Lubyovával (SNS-jelölt), az iskolaügyi miniszterrel már beszélt az ezzel kapcsolatos lépésekről. Főleg a kötelező iskolalátogatásról, a hátrányos helyzetű gyermekek anyagi támogatásáról, és az alapiskolás roma gyermekek diagnosztizálásáról. Ez utóbbira azért lenne szükség,

„hogy a roma gyermekek ne kerüljenek speciális szakiskolába csak azért, mert nem tudnak szlovákul”

– magyarázta a pozsonyi sajtótájékoztatón.

Az iskolai előkészítő kötelezővé tételéről elmondta, hogy minden gyermek számára be kell vezetni. „Ha csak egy bizonyos csoport számára lesz kötelező, feszültség jön létre, etnikai alapú konfliktus. Ha mindenki számára bevezetjük, akkor egyúttal a polgármesterekre ruházzuk azt a kötelességet, hogy elegendő férőhelyet biztosítsanak az óvodákban” – jelentette ki azt is hozzátéve, hogy a szomszédos országokban ugyanez már működik. Ravasz szerint körülbelül 10 000 új férőhelyre lenne szükség az óvodákban. Arra is rámutatott, hogy ezzel új munkahelyeket is teremtenének, például az óvodai étkezdékben.