Ravasz: A magyar–magyar megegyezés nem olyan irányba halad, amilyenbe kellene

Pozsony | Ravasz Ábelt kérdeztük arról, miért lépett ki a Híd elnökségéből, miért gondolja azt, hogy nem jó irányba halad a magyar–magyar megegyezés, de azt is elárulta, milyen a viszonya Sólymos László pártelnökkel és Bugár Bélával, a Híd korábbi elnökével.

A Híd elnökségéből való távozása azt is jelenti, hogy a párton belül erős ellentétek uralkodnak?

Nem így fogalmaznám meg. Az elnökségi tagságról való lemondásom személyes döntés volt, amit egy hosszabb folyamat végén hoztam meg. Már hónapok óta az a véleményem, hogy nem olyan irányba halad a magyar–magyar megegyezés, amilyenbe kellene, és így veszélyezteti a Híd mögött lévő ötletnek a fennmaradását. Márpedig ezt az ötletet én nagyon fontosnak tartom. Ezért mondtam le az elnökségi tagságomról.

Az erről szóló bejelentésében azt írja, hogy a Híd önfelszámolása miatt döntött így. Miért csak most határozott így, hiszen a tárgyalási folyamat már nagyon hosszú ideje tart?

Kiemelném, hogy csak az elnökségből léptem ki, a pártnak tagja maradok. Nekem a Híd a politikai otthonom, még akkor is, ha különböző ajánlatokat kaptam már. Azért vagyok a Hídban, mert azt gondolom, az együttműködés ideájának a megtestesítésére, amit a párt képvisel, szükség van. Ezért is esett nehezemre a mai döntés is. Próbáltam kitartani amellett, hogy a Hidat jobb útra tereljem, illetve alternatív lehetőségeket vázoljak fel. De ennyire futotta. Szerintem, aki meg akar egyezni, az ennyi idő alatt meg tud egyezni. Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy Gyimesi György megjelenésével megváltozott a szlovákiai magyar politikai tér. Én őt nem értékelném túl, de jól látszik, hogy erőteljes politikai kiállása van, mediális teret szerez magának. Ezzel pedig elveszi a teret a szlovákiai magyar pártok elől, akik 2019 közepe óta csak saját magukkal vannak elfoglalva, és nem érdekes a választók számára, amit csinálnak. Ha pedig a pártegyesítés körüli totojázás tovább fog folytatódni, akkor a Gyimesihez hasonló szereplők el tudják lopni a szavazókat. Az én üzenetem nem az, hogy nem kell megállapodniuk a magyar pártoknak, hanem az, hogy itt az ideje dönteni, nem lehet tovább húzni a tárgyalást.

A tárgyalások jó ideje tartanak, ami ön szerint a Híd vesztét okozza. Elkerülhetetlennek tarja a Híd önfelszámolását?

Nem tartom elkerülhetetlennek, de innentől kezdve úgy tűnik, hogy a Hídnak nehéz lesz megőriznie a saját arculatát. Ezzel együtt is töretlen a bizalmam Sólymos László pártelnökben. A távozásom nem a személyének vagy az elnökségnek szóló kritika, csak egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy így és ebben a tempóban folytassuk tovább.

Miért nem volt az ön által megfogalmazott kritikának a párton belül már korábban foganatja?

Korrekt módon kezeltük, hogy nem ugyanaz volt a nézetünk egyes kérdésekben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy más a meggyőződése a párt vezetésének a további irányról, mint nekem. Ezt tiszteletben tartom.

Miben más az ő meggyőződésük, mint az öné?

Ezt tőlük kell megkérdezni.

- Somogyi Tibor felvétele

A nyilatkozatában azt írja, radikalizálódik és Budapesttől függővé válik a szlovákiai magyar politikai élet. Mire, pontosabban kire gondolt?

Arra gondoltam, hogy miközben a három párt egymással van elfoglalva, Gyimesi György személyében egy politikai alternatíva nő fel, aki nem ilyen lassú és önmagára fókuszáló módon csinálja a politikát, hanem gyorsan és jelszavakat hangoztatva. Úgy látom, ő egy Budapest-közelibb és radikálisabb politikát testesít meg. Szerintem komoly veszélyt jelent, hogy ha a magyar pártok nem találnak magukra, akkor a magyar választók számára Gyimesi érdekesebb alternatíva lesz.

Sólymos László, az ön bejelentésére adott reakciójában, mintha megfutamodással vádolná önt.

Én ezt nem így érzem. Sólymos Lászlóval van olyan viszonyunk, hogy ha ilyet akarna nekem mondani, akkor azt személyesen közölné velem, nem a sajtón keresztül üzenne. Biztos vagyok benne, hogy ez nem nekem szól.

Az elnökségi tagságról való lemondása annak fényében is érdekes, hogy önt korábban Bugár Béla pártelnök utódjaként tartották számon. Miért nem ön vette át a párt vezetését?

Ez tényleg nem nekem szóló kérdés. Én az elmúlt években mindent beletettem a párt működésébe.

Van, vagy volt ambíciója a pártot vezetni?

Korábban alelnök is voltam, és minden alelnöknek kell, hogy legyen olyan ambíciója, hogy pártvezető legyen. Nyilván ez nekem is megvolt.

Milyen a viszony Bugár Béla és ön között? Egyeztetnek-e napi szinten?

Bugár Bélával havonta egyszer-kétszer beszélünk telefonon. Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, a barátomnak tartom, a párt ügyeiről is beszélni szoktunk, de napi kapcsolat azért nincs közöttünk.

Hogyan képzeli el a Hídon belüli jövőjét?

Nekem a Híd a politikai otthonom, és a párt mögött álló elvet tartom az egyik legfontosabb dolognak az ilyen nehéz, világjárvány sújtotta időszakban is. Ezért maradok a pártban, a Bél Mátyás Intézet munkáját segítem és a régiókban fogok tevékenykedni. Az intézetben szakpolitikai kérdésekkel foglalkozunk, ilyen például a népszámlálás vagy a kettős állampolgárság ügye.

Ha a Híd az alakulóban lévő Szövetség része lesz, akkor is marad a pártja és így a közös szubjektum tagja?

Amikor ez bekövetkezik, megnézem ennek a pontos paramétereit, és annak alapján hozom meg a döntésem.