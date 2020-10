Pozsonyi munkavállalás: nem mindenkinek éri meg

A koronavírus-járványt a pénztárcánk is megérezte. A Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése szerint az országos bruttó átlagbér a tavalyi második negyedéves 1101 euróról az idei év azonos időszakában 1088 euróra esett vissza. Az ország egyes régiói között azonban továbbra is szakadéknyi különbségek vannak. Míg Pozsonyban a bruttó havi átlagbér elérte az 1366 eurót, az ország másik csücskében fekvő Eperjes megyében ez csupán 823 euró. Szaporodtak az elbocsátások is. Peter Kažimír jegybankelnök épp e héten jelentette be, hogy a járvány okozta válság miatt idén és jövőre 85 ezren veszítik el a munkájukat. Mindez az állástalanok számán is meglátszik, ami idén tíz éve nem látott ütemben nőtt, a régiós különbségek azonban e tekintetben is látványosak. Míg Pozsony megyében az állástalanok aránya 3 százalék körül mozog, Eperjes megyében meghaladja a 12 százalékot. Az ország kevésbé tehetős régióiban élők közül ezért egyre többen fontolgatják azt, hogy Pozsonyban próbálnak munkát találni, az ezzel kapcsolatos elemzések szerint azonban ez nem mindenkinek éri meg.

Megéri tanulni

„Pozsonyban elsősorban a magasabb végzettségű alkalmazottak számíthatnak nagyobb fizetésre, így főként nekik éri meg váltani” – derül ki a Platy.sk bérportál legfrissebb felméréséből. A szakmai képesítéssel nem rendelkező segédmunkások, takarítónők bruttó alapbére például Pozsonyban 730 euró körül mozog, ami 12 százalékkal nagyobb, mint az Eperjes megyében mért 651 euró. A szakképzett, nem műszaki szakmákban dolgozók bruttó átlagbére Eperjes megyében 1093 euró körül mozog, míg Pozsonyban egy ugyanilyen alkalmazott 386 euróval, vagyis 35 százalékkal keres többet. A műszaki dolgozók esetében a különbség már 526 eurós, vagyis 42 százalékos. A legnagyobb különbség a csúcsmenedzserek esetében tapasztalható. Míg Eperjes megyében ők átlagosan 2489 eurót keresnek, Pozsonyban 55 százalékkal, 1377 euróval többet. Ebben a kategóriában azonban már nem csupán az ország két legtávolabbi csücske között látványos az eltérés.

A pozsonyi csúcsmenedzserek a szomszédos Nagyszombat megyében dolgozó kollégáiknál is 25 százalékkal nagyobb fizetést vihetnek haza.

A Platy.sk elemzői szerint így az alacsonyabb végzettségű segédmunkásoknak, takarítónőknek, de még az üzletekben dolgozó elárusítónőknek is csak akkor érdemes Pozsony felé kacsingatniuk, ha helyben nem találnak munkát, hiszen az egyes régiókban fizetett béreik között elenyésző különbségek vannak. Ráadásul, a jobban fizető régiókban magasabbak a megélhetési költségek is, így ha valamivel többet is keresnek, azt elviszik a nagyobb kiadások.

A pozsonyiak is spórolnak

A legfrissebb felmérések szerint a koronavírus-járvány miatt ugyanakkor már a Pozsonyban élők közül is egyre többen kénytelenek visszafogni a kiadásaikat. A DATAMAR és az MNFORCE társaságok szeptemberben elvégzett reprezentatív felmérése szerint az elmúlt hónapban a pozsonyi háztartások több mint negyede volt kénytelen viszszafogni a teljes kiadásait. Nagyjából minden második pozsonyi kevesebb pénzt hagy az éttermekben és kávézókban, több mint a harmaduk fogta vissza a fogyasztási cikkek vásárlására szánt összeget, és minden ötödik pozsonyi már az élelmiszervásárláson is kénytelen spórolni – mondta el ezzel kapcsolatban a lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.