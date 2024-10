Pozsony felmondja a szlovák-magyar állampolgársági megállapodást

A szlovák kormány felmondja a Magyarországgal még 1961-ben kötött állampolgársági megállapodást, döntött ma a Fico-kabinet.

A megállapodás szerint azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei kettős állampolgárok, vagy az egyik magyar, a másik pedig szlovák állampolgár volt, a szülők döntésének megfelelő állampolgárságot kaptak.

Ha nem tudtak megegyezni, akkor a gyerek annak az államnak lett állampolgára, amelyiknek a területén élt.

A kormány tájékoztatása szerint ezt a megállapodást már különben is csak a szlovák fél tartotta be, Magyarország 1999-ben egyoldalúan érvénytelennek nyilvánította. A kormány indoklásának érdekessége, hogy szerintük is alkotmányellenes akarata ellenére megfosztani egy gyereket a szlovák állampolgárságától.

A megállapodás célja a kettős állampolgárság létrejöttének megakadályozása a kiskorú gyerekeknél, ami azonban ellentétes az alkotmánnyal, az állampolgárságról szóló európai megállapodással és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, indokolja a megállapodás felmondását a Fico-kormány.

Szlovákia ugyanígy felmondja a Szovjetunióval kötött hasonló megállapodását, amely ma már csak Oroszországra vonatkozik. A kormány döntését még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, az egyezmény hatálya 12 hónappal a másik félnek való kézbesítés után szűnik meg.