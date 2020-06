Önkéntes alapon, de lesznek nyári iskolák

A nyári iskolák a diákok, a pedagógusok és az iskolák számára is önkéntes alapú lesz – hangsúlyozta Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. Azzal a céllal valósul meg, hogy tartalmas időtöltést kínáljanak a diákok számára, melyet oktatói-nevelői programokkal is megtöltenének.

„Számos iskola már a múltban is tartott különböző nyári foglalkozásokat a gyerekeknek. Most először ezeket anyagilag is támogatjuk, félmillió eurót különítettünk el” – tájékoztatott Branislav Gröhling. A támogatást azok az iskolák igényelhetik, melyek augusztus utolsó három hetének valamelyikén, legalább egy héten keresztül programot kínálnak az alap-iskolák és a speciális iskolák tanulóinak. A nyári iskolák hétfőtől péntekig lehetnek nyitva augusztus 10. és 28. között.

A foglalkozásokra két kategóriában igényelhetnek támogatást az iskolák. A napi öt-, illetve hatórás foglalkozásokat 500, a napi hét, illetve 10 órás foglalkozásokat 800 euróval támogatja az oktatási tárca. Egy-egy kérvényező maximálisan 2600 eurós hozzájárulást kaphat a minisztériumtól, vagyis párhuzamosan több csoporttal is foglalkozhatnak. A megítélt pénzösszeg felhasználható a nyári iskolákban részt vevő pedagógusok vagy civilek fizetésére, a szükséges segédeszközök megvásárlására, de fedezhetik belőle egy-egy kirándulás útiköltségét is.

Az egyes csoportok összeállításában, ahogyan a nyári iskola helyszínének kiválasztásában is, szabad kezet kapnak a nyári iskolák szervezői. Egy-egy csoportba maximálisan 20 diák sorolható be. A foglalkozásokat pedagógusok, oktatási szakemberek, szociális munkások, a pedagógiai karok hallgatói tarthatják meg a diákoknak. A programok kidolgozásába a szabadidőközpontokat, a közösségi központokat és a nonprofit szervezeteket is bevonhatják a szervezők.

Branislav Gröhling hangsúlyozta, hogy a nyári iskolák programjai nem kopírozhatják a hagyományos tanórákat. A változatos és az élményalapú oktatásra kell koncentrálni. A foglalkozások és programok irányulhatnak egy, vagy akár több készség fejlesztésére. Megjelenhetnek itt a kritikus gondolkodásra ösztönző feladatok, a környezetvédelmi témák, de akár a klasszikus tantárgyak is, mint az irodalom vagy a matematika. „Semmiképpen sem javasoljuk, hogy az iskolaév alatt megszokott módszerekkel folyjon az oktatás” – részletezte Gröhling.

A nyári iskolák szervezői június 26-ig igényelhetik a tárca támogatását, kizárólag elektronikus formában. Az oktatási minisztérium honlapján már elérhető a formanyomtatvány, illetve a kitöltését segítő mintanyomtatvány. A kérvényekről július 10-ig dönt a tárca, a fel nem használt összeget október végéig kell visszaküldeniük a nyári iskolák szervezőinek.