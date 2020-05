Büntetés vagy lehetőség a nyári iskola?

Nemcsak a nyári iskolák bevezetéséről tárgyalnak a politikusok és a szakértők, hanem arról is, mikor és milyen feltételekkel térhetnének vissza a diákok az iskolapadokba. - Somogyi Tibor felvétele

Pozsony | A szakemberek nem lelkesednek a kormányfő által beharangozott nyári iskoláért. Bár számos tanulónak nincs internet-hozzáférése, a szakértők úgy vélik, akik akartak, be tudtak kapcsolódni az oktatásba anélkül is.

Az Oktatáspolitikai Intézet elemzése szerint 23 000 és 32 000 közé tehető azon hazai alapiskolások száma, akiknek nincs internet-hozzáférésük. Legtöbbjük a Besztercebányai, az Eperjesi és a Kassai kerületben él. Számukra a március közepe óta folyó internetes távoktatás elképzelhetetlen. A három megyében a becslések szerint körülbelül négyezer negyedikesnek nincs otthon internetje. Elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetben levő – nem kizárólag roma – gyerekek nem tudnak csatlakozni a világhálóhoz. Egy 2019 áprilisában végzett reprezentatív felmérés szerint a szegényebb háztartásokban élő gyerekek 52%-a tud otthon internetezni, roma háztartásokban ez az arány 40%. Ezzel szemben az átlagos körülmények közt élő gyerekek 95%-ának van otthon internet-hozzáférése.

A szakemberek az elemzésükben arra is figyelmeztettek, ehhez társul az is, hogy a hátrányos helyzetben levő gyerekek többségének nincsenek megfelelő technikai eszközeik, valamint a számítógépes kompetenciáik is gyengébbek, mint az átlagos családban élő tanulóké.

Nyári iskola?

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök a problémát nyári iskola megnyitásával oldaná meg. „Gyermekek tízezreinek nincs otthon internet-hozzáférése, számítógépe vagy táblagépe. Ha véget ér a »szünet« és az azt követő nyári vakáció, óriási hátrányban lesznek a kortársaikhoz képest” – írta a kormányfő a közösségi oldalán. „Helyes ezeknek a gyerekeknek lehetőséget adni, hogy nyáron egy hónapig az iskolában behozhassák a lemaradást?” – tette fel a kérdést Matovič. A nyári szünet alatti tanításról már Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter is beszélt. Elmondta, önkéntes alapon működne, és nem a megszokott módszerekkel folyna az oktatás.

Miroslava Hapalová, az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) vezetője a Sme napilapnak adott interjújában elmondta, úgy kell megteremteni a feltételeket, hogy a tanároknak is legyen nyári szünetük. Ezért azon is gondolkoznak, hogy a projektbe bekapcsolódhatnának a közösségi központok és a civil szervezetek.

Prékop Mária, az oktatási minisztérium kisebbségi főosztályának volt vezetője lapunknak úgy nyilatkozott, nem tudja elképzelni, hogyan működhetne a nyári oktatás. „Egy nyári táborban például lenne értelme” – véli a szakértő, aki szerint a legjobb időpont augusztus végén, a tanév kezdete előtt lenne, nem pedig júliusban. „Ez higiéniai szempontból sem lenne jó megoldás, hiszen az iskolák többségében a nyári hőségben alig lehet kibírni” – magyarázza Prékop. Hozzátette, a tanárok a legtöbb helyen mindent megtesznek, amit lehet a hátrányos helyzetű gyerekekért: feladatlapokat visznek nekik, dolgoznak velük.

A nyári iskola egy másik problémát is felvetne: a tanárok ezekben a hónapokban veszik ki a szabadságukat. „Ők jelenleg is nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy megoldják az új helyzetet” – mondja a szakember.

Sokat hiányoznak

„Biztos vannak gyerekek, akikhez nem tudunk eljutni, de ha valaki már foglalkozott azzal, mennyi a mulasztott órák száma, az látja, hogy éppen ezekhez a diákokhoz köthető a legtöbb hiányzás. Vannak olyan gyerekek, akik két-három hetet járnak iskolába. Önkéntes alapon azok a diákok nem mennek nyáron tanulni, akiknek szükségük lenne rá. De ha kötelező lenne is: akik nem akarnak, megtalálják a módját, hogy ne kelljen bejárniuk” – véli Prékop, aki szerint a sok hiányzás jóval összetettebb probléma. „Azokról, akik nem vesznek részt az oktatásban, nem tudom elképzelni, hogy amíg a többiek otthon vannak, ők iskolába járjanak” – mondja a szakember.

Szintén a számos hiányzásra hívja fel a figyelmet Szőgyényi Lívia, az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola igazgatója, akinek intézményében jelentős számú hátrányos helyzetben élő diák tanul. „Ha van olyan hely, ahol azt mondták, hogy nem érdeklik őket ezek a tanulók, és nem fognak foglalkozni azzal, hogy tananyaghoz jussanak, elképzelhetőnek tartom, hogy ott lenne haszna a nyári iskolának. Kérdés azonban, bejárnának-e ezek a tanulók, hiszen ők az iskolakerülők. Nem tudom elképzelni, hogy ők bejárnának nyáron tanulni” – mondta lapunknak az igazgató.

Kapcsolatban maradni

Prékop Mária szerint az iskoláknak a tananyag mellett a közösségi együttműködést is tanítani kell. „A hátrányos helyzetű gyerekek iskolához, oktatáshoz, tudáshoz való viszonya teljesen más, mint a középosztálybeli családokból származó tanulóké. Most az a legfontosabb, hogy a tanárok tartsák velük a kapcsolatot, hogy kötődjenek az iskolához” – magyarázta a szakember, aki szerint a tananyag mellett a rendszerbeli lemaradással és a visszailleszkedéssel is gondok lesznek szeptemberben.

Szőgyényi Lívia iskolájában megoldották a hátrányos helyzetű diákok oktatását is. „Minden héten eljuttatjuk nekik a tananyagot. Felmértük, hány diáknak kell nyomtatott formában küldeni a tanulnivalót. A hátrányos helyzetű diákok között is vannak olyanok, akik be tudnak kapcsolódni az online oktatásba, és akik meg akarják, azok megtanulják a különböző alkalmazások használatát” – mondta az igazgató.

Büntetés a tanároknak

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) elnöke szintén a pedagógusok március óta tartó folyamatos munkájára hívja fel a figyelmet. „Az a tapasztalatunk, hogy a tanárok sokkal többet dolgoznak most, mintha az iskolában tanítanának: egy órára legalább három óráig készülnek” – mondta. A nyári iskolákkal kapcsolatban megjegyezte, csodálkozik, hogy ilyen egyáltalán valakinek eszébe jut. „Az egész digitalizáció nem volt rendszerszerűen kiépítve, ezt a pedagógusoknak kellett megoldaniuk. Tehát ők tanultak és tanítottak is, gyakran a szülőket is. Én büntetésnek venném, ha a nyári szünetben a pedagógusoknak dolgozniuk kellene” – reagált a minisztérium ötletére Fekete Irén. Hozzátette, nem tudja, mennyire szerencsés dolog a nyári kánikulában szájmaszkban ülni az osztályban. „Tapasztalatból tudom, a gyerekek már a júniust is nehezen viselik” – véli a pedagógusszövetség elnöke, aki azt tartaná jó megoldásnak, ha a tanév elején lehetne foglalkozni azokkal a diákokkal, akik nem vettek részt a távoktatásban, miközben a többiek tovább mélyítenék a korábban tanultakat.

Mi lesz tovább?

Mindemellett továbbra is játékban van, hogy a diákok – vagy minimum egy részük – még a rendes, június végéig tartó tanévben visszatérnének az iskolapadokba. Matovič erről a következő napokban fog tárgyalni szakértőkkel, s az iskolák ismételt megnyitása a jövő heti válságstáb ülésének egyik központi témája lesz.

„Nem szeretném, ha azt a látszatot keltenénk, hogy már minden rendben van és bármit kinyithatunk. Ha a következő két hétben jelentősen nem romlik a helyzet, s nem emelkedik meg a fertőzöttek száma, akkor bármit el tudok képzelni. Ilyen esetben a járványügyi szakértők és orvosok is bármit el tudnak képzelni” – mondta a kormányfő.