Olvasóinkat is megosztja az üzletek sokat vitatott vasárnapi zárvatartása

Pozsony | Egy héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a vasárnapi zárvatartás egyre vitatottabb témává válik a politikusok és a gazdasági szakértők körében. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük olvasóink véleményét is.

A boltok vasárnapi zárvatartása időről időre újra felmerül a szlovák közéleti vitákban. Legutóbb a koronavírus-járvány miatt került szóba, hiszen a kormány higiéniai óvintézkedéseinek következtében az üzleteket vasárnap be kellett zárni.

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök nemrégiben tett egy olyan kijelentést, hogy a vasárnapi zárvatartás ugyan csak a járványhelyzet végéig marad érvényben, ő azonban nem bánná, ha akár a későbbiekben is így maradna a dolog. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter pedig határozottan ellenzi a vasárnapi zárvatartást. S nemcsak a politikusok, az emberek sincsenek egységes véleményen a kérdésben, bár egy reprezentatív felmérés szerint a többség nem bánná, ha vasárnap nem nyitnának ki a boltok.

Aktívak az olvasóink

Az Új Szó Facebook-oldalán mi is megkérdeztük olvasóinkat, hogy mi a véleményük a vasárnapi zárvatartásról. Összességében azt lehet elmondani, hogy a téma rendkívül érdekli az embereket, a bejegyzésre péntekig csaknem 400 reakció és 450 hozzászólás érkezett.A kommentekből is látszik, hogy nincs általános egyetértés a témában, vannak, akik megélhetési okokra hivatkozva továbbra is nyitva tartanák a boltokat, mások pedig a régi tapasztalatok alapján, valamint a hagyományos családi értékek védelmében a bezárás mellett érvelnek. Cikkünkben összeszedtük a legérdekesebb, legmegosztóbb hozzászólásokat.

Érvek mellette

A hozzászólók közül nagyon sokan azzal érveltek, hogy a korábbi rendszerben vasárnaponként szintén zárva tartottak a boltok, és ez nem okozott senkinek problémát.

„A ’80-as, ’90-es években nem voltak nyitva az üzletek, csak szombat délig, és nem halt éhen senki!”

– írta Alžbeta Szűcsová nevű olvasónk.

Hasonló véleményen van egy másik olvasónk, Rigó Tibor is:

„Zárjanak csak be nyugodtan. Az üzletesek telhetetlensége a vasárnapi nyitvatartás. Mikor nem voltak nyitva, akkor sem haltunk éhen. Szombaton max. kettőkor bezárnék mindent.”

Mások Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter álláspontján vannak, ők a családok összekovácsolásának egyik lehetséges megoldását látják a vasárnapi bezárásban.

„Egyértelműen zárva! Mindenkinek jár a szabad vasárnap, a pihenés, a családdal töltött idő”

– írta Németh Angéla nevű olvasónk.

Néhányan a külföldi országok példáját hozzák fel a vasárnapi zárvatartás mellett.

„Zárva legyen már szombaton, 17:00-tól, mint Ausztriában”

– vélekedett Gabriel Renczés. Ausztrián kívül többen Németországot is emlegették.

Végül, de nem utolsósorban vallási okokkal is magyarázták a zárvatartás szükségességét.

„Ne legyen nyitva semmi! Vasárnap az Úr napja, a nyugalomé és a pihenésé. Az alkalmazott eladóknak is joguk van pihenésre. Mi, többiek intézzük életünket úgy, hogy kíméljük meg őket a vasárnapi munkáktól”

– írta Forró Tibor.

Érvek ellene

A vasárnapi zárvatartás ellen gyakran gazdasági érvekkel tiltakoznak az emberek, többen a vállalkozók szemszögét emlegették. Így tett például Mácsodiová Kosztolányi Gertrúd is:

„A politikusok ne korlátozzák a vállalkozást, az üzleti tevékenységet... nekik az a dolguk, hogy azok érdekeit képviseljék, akik vasárnap dolgoznak... hogy meg legyenek ezért rendesen fizetve.”

Vannak azonban olyan olvasóink is, akik nem magát a zárvatartást kritizálták, sokkal inkább a mellette felhozott érveket. Egy „Melinda Sz” nevű Facebook-felhasználó például kételkedik abban, hogy ezzel a családok valóban közelebb kerülhetnének egymáshoz.

„Én csak arra lennék kíváncsi, hogy azok, akik a vasárnapi boltzárt a családdal kötik össze, mennyire aktívan vannak a családjukkal (ha már erre adja az utat mindenki)? Megjegyzem, a kanapén elnyúlni és nézni a TV-t, vagy egész délután semmit sem csinálni, nem minősül annak, hogy »családdal lenni«”

– írta olvasónk.

Csizmadia Imre éppen Magyarország sikertelen zárvatartási kísérletét hozta fel példaként:

„El lehet felejteni a vasárnapi zárvatartást. Orbán már egyszer megcsinálta, és rájött, hogy nem működik. Ausztria meg egy pár ország, ahol a szegény nyugdíjasok 1200 eurót kapnak, ott belefér. Akinek nem tetszik az emelt béres vasárnapi munka, az ne menjen munkába.”

Ezzel érvelt Ildikó Nagyová is, aki hozzátette, hogy a vasárnapi pótlékra majd akkor nem lesz szüksége az itteni eladóknak, ha majd 1500 eurót fognak keresni, mint például Németországban.

Tartózkodók

Sokan nem álltak egyik tábor mellé sem, úgy vélik, hogy a vasárnapi zárvatartásról a bolti eladókat vagy éppen a tulajdonosokat kellene megkérdezni. Imrich Gerec nevű olvasónk például ezt írta:

„Foglalkozzunk komolyabb dolgokkal. A nyitvatartás csakis a tulajdonosra tartozik.”

A parlament azonban mindenképpen foglalkozik majd a témával, hiszen már két törvényjavaslatot is beterjesztettek a vasárnapi zárvatartással kapcsolatban. Mivel azonban mindkét javaslat ellenzéki képviselő tollából származik, ezért nem valószínű, hogy a koalíció támogatni fogja a törvénymódosítást.