Bezárni vagy nem? Az itt a kérdés!

A koronavírus-járvány miatt a kormány hetekkel ezelőtt úgy döntött, hogy a boltoknak vasárnap be kell zárniuk. Ahogy azonban megkezdődött a szigorítások lazítása, felmerült a téma, hogy a vasárnapi zárvatartást nem feltétlenül kellene megszüntetni.

Politikai vita

Igor Matovič kormányfő hangsúlyozta: az üzletek addig maradnak zárva vasárnap, amíg a válságstáb tagjai nem javasolják a koronavírus miatti tiltás feloldását, de megjegyezte, hogy ő egyébként nem ellenezné, ha a járványhelyzet után is zárva tartanának. A miniszterelnök részéről nem ez az első ilyen kijelentés, hiszen három évvel ezelőtt ő maga nyújtott be egy vasárnapi zárvatartással kapcsolatos javaslatot a parlament elé. Most azonban úgy fogalmazott, hogy erről először is a koalíción belül kellene megegyezni.

Matovič véleményével többen is egyetértenek. Közéjük tartozik például Ján Mičovský (OĽaNO) mezőgazdasági miniszter és Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter is. Utóbbi kiemelte: pártján belül nincs egységes nézet a témával kapcsolatban, de ő maga nem bánná, ha a dolgozók a vasárnapot a családjukkal töltenék el.

Igor Matovič és Milan Krajniak támogatja a boltok vasárnapi zárvatartását - TASR-felvétel

A közös megegyezés az SaS-en bukhat el, hiszen Richard Sulík miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter egyértelműen ellenzi a javaslatot, főként gazdasági okokra hivatkozva.

„Azokat akadályoznánk vele, akik dolgozni szeretnének, hiszen a vasárnapi munkáért magasabb juttatások járnak”

– mondta Sulík.

Gazdasági érvek

A gazdasági miniszter véleményét osztja az INESS gazdaságkutató intézet is. Martin Vlachynský, a szervezet elemzője hangsúlyozta, hogy az alacsonyabb bevétellel rendelkező családok esetében az intézkedés kifejezetten kedvezőtlen lehet, hiszen 1-2 vasárnapi munkanappal akár havi 30–40 euró többlethez is jutnak, ami esetükben egyáltalán nem elhanyagolható összeg.

Richard Sulík és a gazdasági szakértők sem tartják jó ötletnek a vasárnapi boltzárat - TASR-felvétel

Az elemzés továbbá rámutatott, hogy a vasárnapi zárvatartás negatív hatással lehetne akár a foglalkoztatottságra is, hiszen a flexibilis munkaidővel rendelkező dolgozók (például a részmunkaidősök) gyakran élnek a vasárnapi munka lehetőségével.

„A vasárnapi zárvatartást szorgalmazó politikusok semmivel sem támasztották alá saját állításaikat. Mennyi időt töltünk vasárnap a boltokban? Ez az idő a családi ünnepségek, a természetben eltöltött kirándulások vagy a kulturális emlékművek látogatásának rovására megy, vagy éppen növeli a közös családi programok számát? A dolgozók hány százalékát alkotják a diákok, akiknek a vasárnapi munka nem büntetés, hanem előny és lehetőség?”

– olvasható az elemzésben.

Mit mond a nép?

A gazdasági érvek azonban nem annyira érdeklik az embereket, legalábbis erre utal a 2muse nevű közvélemény-kutató ügynökség felmérése. A május elején készített felmérésben a megkérdezettek 59 százaléka teljesen egyetért azzal, hogy a koronavírus lecsengése után is maradjanak zárva a boltok vasárnap, további 21 százalék pedig az „inkább egyetért” opciót választotta. A válaszadók mindössze 9 százaléka utasította el egyértelműen a vasárnapi zárvatartást.

Külön vizsgálták a kisebb üzletekben dolgozó embereket is, akik még inkább egyetértenek a javaslattal, 88 százalékuk bezárná az üzleteket. A felmérésből az látszik, hogy még a fiatalabb korosztályt sem zavarná, ha a hét utolsó napján nem lennének nyitva a boltok.

Jogi lépések

A vasárnapi zárvatartással a parlament is foglalkozik majd, ugyanis az ellenzéki képviselők két javaslatot is benyújtottak ez ügyben. Az egyik javaslat Ján Podmanickýtól és Marián Kérytől származik, akik nemrégiben közös platformot akartak alapítani az ĽSNS néhány képviselőjével. Podmanický azóta bejelentette, hogy távozik a Smerből, Kéry viszont egyelőre marad.

A másik javaslatot az ĽSNS képviselői nyújtották be. Mivel azonban a javaslat ellenzéki képviselők tollából származik, nem valószínű, hogy a koalíciós partnerek megszavazzák a törvénymódosítást, még akkor sem, ha többen egyet is értenek a vasárnapi zárvatartással. A parlament következő ülése a hivatalos időbeosztás szerint június 3-án kezdődik, így az ezt követő napokban dönthetnek a javaslatok sorsáról.