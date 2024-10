Novemberben és decemberben több százezer polgár fog ingyen dolgozni

Az azonos pozícióban lévő nők és férfiak közötti bérkülönbség több mint 18%. A szlovákiai nők így az év utolsó két hónapjában lényegében ingyen dolgoznak majd. A nők kezdő fizetése pályájuk elején 1 460 euró, ami 41 euróval kevesebb, mint a férfiaké. A legnagyobb különbségek a Trencséni járásban vannak, a legkisebbek az Eperjesi járásban.

Abszolút értékben azonban a legnagyobb különbség a pozsonyi régióban volt, ahol a nők 284 euróval kevesebbet kerestek, mint a férfiak. A sor másik végén pedig ismét a eperjesi régió állt, ahol a nők 93 euróval kevesebbet kerestek, mint a férfiak. Hasonló eredményekre jutott a 2muse ügynökség egyenlő és méltányos bérezésért indított kezdeményezése, az Equal Pay Day felmérés is.

„Az eredmények annál is inkább aggasztóak, mivel a nők gyakran töltenek be kulcspozíciókat az egészségügyben, az oktatásban és a szociális szolgáltatásokban, ahol a társadalom számára felbecsülhetetlen a hozzájárulásuk” – mondta Martina Novotná, az Action Women magazin vezérigazgatója. A felmérésből kiderült, hogy a nők mellett az 55 év feletti idősek is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon.

„Az életkoron alapuló egyenlőtlenségeket a válaszadók 57%-a tapasztalja Szlovákiában, míg a nemek közötti egyenlőtlenségek aránya eléri a 60%-ot” – mondta Patrícia Kollár, a 2muse ügynökség munkatársa. Szerinte a jövedelmek átláthatóságáról szóló irányelv bevezetése is segíthet a nemek közötti béregyenlőtlenség csökkentésében.