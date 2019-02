Nő a drogfogyasztás a roma telepeken

Ravasz Ábel (Híd) romaügyi kormánybiztos felhívta a figyelmet, hogy a marginalizált roma közösségekben egyre nagyobb méreteket ölt a drogfogyasztás. Napjainkban a legnépszerűbb drogok közé tartozik a toluol, valamint a szintetikus marihuánaként is emlegetett herbál.

Ravasz elmondása szerint a toluol rendkívül káros az egészségre, elsősorban az agyra és a szívre. „Éppen ezért felvilágosító kampánysorozatot indítottunk el a regionális hivatalainkkal együttműködve” – mondta a kormánybiztos. Hozzátette, hogy az egyik legnagyobb probléma az eladók tájékozatlansága. „Sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy kiskorúaknak egyáltalán nem adhatnának el ilyen hígítószereket. A felvilágosító kampányunkban többek között ezzel a problémával is foglalkozunk” – magyarázta Ravasz.

A kormánybiztos elmondta, hogy már sikerült azonosítaniuk a drogfogyasztás szempontjából leginkább érintett területeket. Elsősorban Kelet-Szlovákiáról, valamint Besztercebánya megyéről van szó. „Nem állítom, hogy sikerült a toluol fogyasztását teljesen megszüntetnünk. Ez nem megy ilyen gyorsan, de legalább visszaszorítottuk a használatát bizonyos környékeken, és sikerült azt is elérnünk, hogy ne adják el ezt az anyagot jóhiszeműen olyanoknak is, akiknek nem lenne szabad hozzájutniuk” – mondta Ravasz, hozzátéve, hogy a hígítót árusítók ezertől akár 100 ezer euróig terjedő bírságot is kaphatnak, ha arra nem jogosult személyeknek adják el.

A dél-szlovákiai roma közösségekben megjelent egy másik, köznyelven csak herbálnak nevezett veszélyes anyag is. „Szerencsére elértük, hogy a herbál minden összetevőjét tiltott anyagnak nyilvánítsák, így a fiatalok már csak nagyon nehezen juthatnak hozzá” – mondta Štefan Vavrek, a Híd parlamenti képviselője. Hozzátette, hogy a drogok elleni harc ezzel korántsem ért véget, és a törvényt állandóan frissíteni kell. „A drogkészítők rövid időn belül egy új szintetikus anyagot fejleszthetnek ki, amely még nem szerepel a listán” – mondta a képviselő. (nar, TASR)