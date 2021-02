Népszámlálás: Čaputová támogatja, hogy két nemzetiséget vallhassunk be

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerdán kora este közösségi oldalán tett bejegyzésben állt ki amellett, hogy a február 15-én kezdődő népszámláláson két kérdésnél is megadhassuk a nemzetiségünket.

Pozsony | Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerdán kora este közösségi oldalán tett bejegyzésben állt ki amellett, hogy a február 15-én kezdődő népszámláláson két kérdésnél is megadhassuk a nemzetiségünket.

Az államfő a bejegyzésében azt írja, azonosul a kormány kisebbségi tanácsának álláspontjával, miszerint röviddel a népszámlálás kezdete előtt nem helyes alapvető változásokat eszközölni a kérdőívben. "Az pedig, hogy a kérdőívben a polgárok egy vagy két nemzetiséghez tartozónak vallhatják-e magukat, az én véleményem szerint alapvető változtatás" - írja az elnök. Čaputová nem tartja helyesnek, hogy a népszámlálás lebonyolításáért felelős Szlovák Statisztikai Hivatal mindössze néhány nappal a felmérés kezdete előtt indítványozta a nemzetiségre vonatkozó második kérdés törlését. Ezzel szerinte megkérdőjelezte a népszámlálást megelőző évekig tartó szakmai folyamat során kialakult konszenzust. "Mindezt gyorsított eljárásban, a kormány jogszabályalkotási rendjének megsértésével" - tette hozzá azzal, hogy a kiszámítható és a szabályokat betartó intézmények az állam működésének alapját jelentik.



Čaputová szerint a nemzetiségre vonatkozó két kérdés megtartása mellett a helyzet megnyugatását szolgálná, ha a ismernénk a kormány világos álláspontját arról, hogy miként értelmezik majd a két kérdésre adott válaszokat a nemzetiségekre vonatkozóan.



A február 15-én induló a népszámlálás során, a kérdőíveket most először főként internetes formájában tölthetnek ki a polgárok. Egészen néhány nappal ezelőttig biztosak lehettünk abban, hogy a felmérésben az eddigtől eltérően akár két nemzetiséget is megadhatunk, két nemzetiséghez tartozónak vallhatnánk magunkat. Az online kérdőívben először a „Mi az ön nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következne.



Azonban egy héttel ezelőtt az utóbbi, tehát a nemzetiségre vonatkozó második kérdés törlését vetette fel Gyimesi György, a kormányzó OĽaNO parlametni képviselője, majd pedig a népszámlálásért felelős Statisztikai Hivatal múlt héten pénteken indítványozta a második kérdés törlését. A lépést megfogalmazó indítvány tárcaközi egyeztetése jövő hét hétfőig tart, ekkor várható végleges döntés az ügyben. A kérdőív tartalmának összeállítása jogilag a Statisztikai Hivatal kompetenciájába tartozik.

