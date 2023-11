Nemrég még Fehéroroszországban bujkált, most viszont vezető pozícióba került

A tárcavezető azonban nem állt meg: hétfőn bejelentette, hogy Peter Juhást, a belügyminisztérium belső ellenőrzési osztályának igazgatóját is leváltaná, a helyére pedig Branislav Zuriant nevezné ki.

Juhás eltávolítása viszont problémás lehet, hiszen pár héttel ezelőtt a Speciális Ügyészség (ÚŠP) védett bejelentői státusszal ruházta fel, ilyen esetben pedig az elbocsátáshoz szükség van a társadalomellenes tevékenységet bejelentőket védő hivatal jóváhagyására is. Ugyanez a helyzet áll fenn Čurilláéknál, bár fontos különbség, hogy ellenük jelenleg is büntetőeljárás zajlik, Šutaj Eštok pedig éppen erre hivatkozva függesztette fel őket. Juhás viszont mindeddig nem került a hatóság célkeresztjébe, ellene nem zajlik semmilyen eljárás.

Ennek ellenére a kormány már csütörtökön jóvá is hagyta Zurian kinevezését, nem törődve az említett jogi akadályokkal. Šutaj Eštok azt mondta, teljes politikai felelősséget vállal a jelölésért.

Parlamenti meghallgatás

A belügyminiszter kezdeményezésére csütörtökön összeült a parlament védelmi bizottsága, és nyilvános meghallgatást tartott, ahol a képviselők szabadon kérdezhettek Zuriantól. A NAKA korábbi igazgatója tett néhány figyelemre méltó kijelentést. Beismerte például, hogy egyelőre nem rendelkezik biztonsági átvilágítással. Szóba került továbbá Milan Lučanský korábbi rendőrfőkapitány neve is, akit 2020 decemberében holtan találtak a vizsgálati fogságban. Zurian ismerte Lučanskýt, a kapitánysága idején ő nevezte ki a NAKA élére. A védelmi bizottság előtt kijelentette, szerinte meggyilkolták Lučanskýt, annak ellenére, hogy egy speciális vizsgálóbizottság már megerősítette, hogy az egykori rendőrtiszt öngyilkosságot követett el.

A képviselők rákérdeztek Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszterrel ápolt kapcsolatára is. A Plus 7 dní hetilap tavaly számolt be arról, hogy a Hlas politikusa és az egykori nyomozó közös kiránduláson vettek részt Olaszországban. Zurian csak annyit mondott, valóban ismeri az egykori belügyminisztert, de a magánéletét érintő kérdésekre nem szeretne válaszolni.