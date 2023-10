Megkezdődött a tisztogatás

Peter Kubina, a nyomozók jogi képviselője azonban úgy véli, Šutaj Eštok több szempontból is megsértette a belügyminisztérium belső szabályzatát. A tárcavezető által kiadott parancsban úgy fogalmaznak, hogy a nyomozók az eljárás lezárultáig nem tevékenykedhetnek a fegyveres erők kötelékében, holott az ügyvéd szerint csakis konkrétan meghatározott időre lehet felfüggeszteni őket a szolgálat aló, legfeljebb 6 hónapra. Kubina továbbá felrótta, hogy a belső irányelvek alapján a büntetőeljárás megindítása önmagában még nem elegendő indok a felfüggesztéshez. Ahhoz, hogy a belügyminiszter így dönthessen, teljesülnie kell még egy feltételnek: fenn kell állnia a veszélynek, hogy az adott rendőr állományban maradása veszélyeztetheti az állami érdeket, illetve az eljárás menetét. Az ügyvéd szerint Šutaj Eštok ugyan említi ezeket az érveket, de nem indokolja meg őket.

A tárcavezető ráadásul büntetést is kaphat. Zuzana Dlugošová, a társadalomellenes tevékenységet bejelentőket védő hivatal elnöke ugyanis közölte, hogy Čurilláék pár héttel ezelőtt védett bejelentői státuszt kaptak, ennek eredményeként pedig az ő hivataluknak is jóvá kellett volna hagynia a miniszter döntését. Dlugošová azonban közölte, ők semmilyen kérvényt nem kaptak, így Šutaj Eštok tárcája törvényt sértett, amiért akár pénzbüntetést is kiszabhatnak.

