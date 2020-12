Nem drágulnak a sztrádamatricák

Tíz év után sem változik az elektronikus sztrádamatricák ára, 2021-ben is annyit fizetünk értük, mint idén. Továbbra is kétféle éves matrica lesz, viszont lerövidítették azt az időt, ameddig a hatóságok kiküldhetik a bírságot, ha valaki sztrádamatrica nélkül használt fizetős útszakaszt.

Pozsony | Tíz év után sem változik az elektronikus sztrádamatricák ára, 2021-ben is annyit fizetünk értük, mint idén. Továbbra is kétféle éves matrica lesz, viszont lerövidítették azt az időt, ameddig a hatóságok kiküldhetik a bírságot, ha valaki sztrádamatrica nélkül használt fizetős útszakaszt.

Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedési miniszter szerint bár tíz év után itt lenne az ideje emelni a sztrádamatricák árát, de a jelenlegi helyzetben ezt nem fogják megtenni. „Az elmúlt tíz évben újabb útszakaszok készültek el és drágultak a szolgáltatások is, de nem tudom elképzelni, hogy ebben a nehéz helyzetben emeljük a díjakat” – mondta a miniszter az Expres rádió vitaműsorában. Megjegyezte, hogy például csupán 5 eurós emelés nem jelentene olyan nyereséget, amely miatt a minisztériumnak érdemes lenne ezt a lépést megtenni.

Ezért jövőre is 50 euróba fog kerülni az éves sztrádamatrica – az is, amely a naptári évre szól és az is, amely a vásárlástól számítva 365 napig érvényes. Az utóbbi akkor előnyös, ha a sofőr év közben kénytelen megvásárolni, viszont a naptári évre szóló matrica még a következő év januárjában is érvényes. Az idén januárban vásárolt matricákat 2021. január 31-ig lehet használni.

Népszerű a 10 napos

A 30 napos és a 10 napos matrica ára sem változik. A Nemzeti Autópálya- kezelő Társaság (NDS) szerint ez az utóbbi matrica a legnépszerűbb, eladásaival októberben megelőzte az egy évre szóló elektronikus matricát. Az országban az első tíz hónap alatt (a novemberi adatokat még nem összesítették) majdnem 3,1 millió sztrádamatricát adtak el, a bevétel túllépte a 67,8 millió eurót. A 10 napos matrica után a naptári évre és a 365 napra szóló matricát vásárolják leggyakrabban. 1,89 millió szlovák rendszámú autóra vettek matricát, majd a cseh (435 880), a lengyel (197 364) és a német (162 468) rendszámú autók következnek.

Nem kell mindenhol

Szlovákiában csak néhány ingyenes sztrádaszakasz van, ilyen a D1 és a D2 pozsonyi szakasza, az R1-es besztercebányai szakasza vagy a tornaljai elkerülő út. Idén júliusban sorolták a fizetős szakaszok közé a fővárosba vezető R7-es autópálya 25,2 kilométeres szakaszát, illetve a pozsonyi D4-es körgyűrű eddig átadott több mint 6 kilométeres részét. Aki matrica nélkül használja a sztrádát, 150 eurós büntetésre számíthat. Ha matrica nélkül hajtottak fel az autópályára, elkerülhetik a bírságot, ha aznap éjfélig vásárolnak egyet, ugyanis az elektronikus rendszer csak másnap kezdi párosítani a rendszámokat és a matricákat. Ha kézbesítik a büntetést és 15 napon belül kifizeti, elég az összeg kétharmadát téríteni.

Már csak 60 nap

Aki rendszeresen matrica nélkül használta a fizetős szakaszokat, az korábban minden egyes napért 150 eurós bírságot kaphatott, de most már havonta csak egy büntetést állítanak ki. Korábban a hatóságoknak két évük volt a büntetés kiküldésére, de a határidőt idén ősszel 60 napra szűkítették, így már nem fordulhat elő, hogy egy-egy feledékeny sofőr egy év múlva kapjon egyszerre 12 büntetést.