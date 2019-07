Nem csak a zenéről szólt idén a Pohoda Fesztivál

Egy nyári fesztivál szellemiségéről – a nagy húzóneveken kívül – az árulja el a legtöbbet, hogy a szervezők milyen merészebb produkcióra vállalkoznak, illetve, hogy milyen előadásokon, beszélgetéseken miként tematizálják a fontos közéleti ügyeket.

A számtalan előadás és beszélgetés közül a szepsi romákat ért rendőri erőszak áldozatairól szóló programpont az, amely szintén jó ismérve lehet a Pohodának. Szombaton délután Roman Kvasnica ügyvéd, Lýdia Šuchová, az Equity polgári társulás vezetője és Zuzana Wienk, polgári aktivista a hat évvel ezelőtti esetről beszélgetett. Kvasnica szerint az ügy egyre jobban hasonlít a Nyitrán megvert Žák-Malina Hedvig esetéhez.

A Pohoda egyik legbevállalósabb programpontjára szombaton délután került sor, amikor a nagyszínpadon az afganisztáni Zohra női szimfonikus zenekar lépett fel. A perzsa mitológiában Zohra a zene istennője. A zenekar főleg nyugati klasszikus zenét játszott, így például részleteket Dvořák műveiből, de afgán alkotók darabjaiból is adott ízelítőt. Az együttesben az európai koncerttermekből ismert hangszereken kívül helyet kaptak a hagyományos perzsa hangszerek is, mint például a szitár. A közönség a trencséni reptér betonján ülve hallgatta végig a fedetlen fővel játszó afgán hölgyeket. A zenei élmény valóban nagyszerű volt, a programpont azonban elsősorban azért merész, mert a konzervatív afgánok számára elképzelhetetlen egy női zenekar működése. A hazájukban, ahol még ma is jelentős befolyással bírnak a szélsőséges iszlamisták, egy tisztán nőkből álló zenekar rendkívülinek számít.

Közismert az ügy, amely során hamis tanúzás miatt emeltek vádat több Bodollói úti roma ellen, akik arról panaszkodtak a 2013-as, hírhedt szepsi rendőrségi razzia után, hogy a rendőrök megverték őket. Azóta többüket hamis tanúzás miatt el is ítélték. A megvert romákat képviselő Kvasnica elmondta, a romák több panaszt nyújtottak be, mivel a rendőrök ellen indított eljárást leállították. Szlovákiában nem jártak sikerrel, ezért a strasbourgi Európai Emberjogi Bírósághoz fordultak. Kvasnica szerint az ügy egyre jobban hasonlít a Nyitrán megvert Žák-Malina Hedvig esetéhez. Az ügyvéd kiemelte, a hatóságok nem csak szakmaiatlanul jártak el a romákkal szemben, hanem szerinte az ügy a rendszerszintű rasszizmus megnyilvánulása is egyben. A beszélgetésen jelen voltak maguk a sértettek is, akik néhány szó erejéig szintén a közönség elé álltak.

A beszélgetésnek a sértetteken, az őket képviselő ügyvéden és civil aktivistákon kívül nem volt olyan szereplője, aki a romák ellen gyakran megalázóan eljáró hatóságokat képviselte volna. Így az igazságügyi államtitkár vagy a tárcavezető sem kényszerült arra, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljon. Azt nem sikerült megtudni, hogy nem hívták őket meg, vagy nem fogadták el a felkérést.

Az afgán Zohra együttes meghívása nem azért bevállalós, mert a szervezők komolyzenét kínálnak a fesztiválozóknak. A Pohodán egyébként többször is hallhatott klasszikus zenét a közönség. Az afganisztáni női zenekar pont emiatt a két tulajdonsága miatt, tehát, hogy afgán és női, számít különlegesnek. A hazájukban, amelyet sokáig a szélsőséges iszlamista tálibok uraltak, már az is rendkívülinek számít, hogy egy tisztán nőkből álló zenekar jön létre. A konzervatív afgánok nagy részének máig elképzelhetetlen, hogy női zenekar működjön. Ez pedig jelentős veszélyeket is jelent. Dr. Ahmad Sarmast, a Zohra anyaintézményének számító Afghanistan National Institute of Music megalapítója ellen 2014-ben pokolgépes merényletet követtek el Kabulban. Sarmast maradandó sérüléseket szenvedett, de úgy döntött, nem adja fel a nők egyenjogúsíátsa szempontjából szimbolikus vállalását. „Afganisztánnak a többi nemzethez hasonló útra kell lépnie. Azt szeretnénk, ha az afgán lányok ugyanúgy örülhetnének a szabadságnak, mint kortársaik világszerte” – mondta Sarmast az amerikai NPR rádiónak, és hozzátette, hazájában nem épülhet demokratikus társadalom anélkül, hogy ebben a nők ne vállaljanak szerepet.

Michal Kaščák, a Pohoda főszervezője a zenekarral kapcsolatban elmondta, ha valami, akkor a Zohra testesíti meg azt, ami a Pohodalényege. Az afganisztáni női zenekar szlovákiai turnéja során összesen hat koncertet adott. A Pohodán kívül felléptek még például Zsolnán, Nagyszombatban és a fővárosban is.