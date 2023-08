Néhány hónapja egy bártfai történelmi épületet is megszerzett a magyar kormány egyik intézménye

A ház Bártfa főterén, a 15. században épült Szent Egyed-bazilika közelében, a 16. századi városháza szomszédságában fekszik. A rózsaszín saroképület földszintjén évekig OTP-fiók működött. Idén május 31-e óta azonban egy ingatlanportálon hosszú távú bérlésre kínálják a 200 négyzetméteres ingatlant, üzleti és gasztronómiai célokra. A szlovák ingatlan-nyilvántartás szerint a történelmi épület 2023. február 23-án került a Manevi SK nevére. A Korzár cikke szerint az előző tulajdonosa az OTP Real Slovensko Kft. volt, de azt nem tudni, mennyiért vette meg a KEÉÖMA leánycége, vagyis a Manevi SK.

Arra, hogy a magyarországi állami forrásokkal gazdálkodó intézmény a környező országokban történelmi épületeket vásárolt, az elsők között az Átlátszó oknyomozó portál egy nemzetközi nyomozás után derített fényt, majd a Ján Kuciak Oknyomozó Központ és lapunk is foglalkozott vele. Később az Új Szó is beszámolt arról, hogy a Manevi SK-n keresztül a Komárom főterén lepusztult állapotban lévő poliklinika épületét is ők szerezték meg. A bártfai történelmi épülettel együtt a KEÉÖMA Szlovákiában 14, Romániában 8, Szlovéniában 2, Horvátországban és Szerbiában 1-1 ingatlannal rendelkezik. A szlovákiai ingatlanok összértéke hozzávetőlegesen 12 millió euró lehet, írja a Pravda.

Bár az intézményt magyar közpénzből hozták létre, az államtól elvileg független, a vezetésébe mégis fideszes, vagy legalábbis a magyar kormánnyal szoros viszonyban lévő személyek kerültek. Az elnöke például Magyar Levente (Fidesz) külügyi államtitkár, aki Szijjártó Péter (Fidesz) külügyminiszter helyettese. Az alapítványnak nincs honlapja, közérdekű adatokat nem tesz közzé, jegyzi meg az Átlátszó.

A magyar állam által létrehozott intézmény szlovákiai ingatlanvásárlásai diplomáciai feszültséget is okoztak. Ivan Korčok korábbi külügyminiszter felrótta Szijjártónak, hogy a szlovák külügyi tárca csak utólag, a sajtóból értesült ezekről. A szlovák tárcavezető tavaly júniusban egy kétoldalú tárgyaláson, majd a magyar kollégájával közös sajtótájékoztatón is felhozta az ügyet. Szijjártó akkor a kérdésünkre elmondta, a magyar állami forrásokkal gazdálkodó Manevi SK kereskedelmi alapon, befektetési megfontolásokból szerezte meg az épületeket. Hangsúlyozta, a szlovák államnak elővásárlási joga volt az ingatlanokra, amiről azonban lemondott. Egyben felesleges ellentétszításnak nevezte, hogy ezt a sajtó firtatja. Szerinte ha egy közel-keleti állam vásárolna így ingatlanokat, nem váltana ki ilyen indulatokat. Korčok erre úgy reagált, a szlovák kulturális minisztérium valóban nem vásárolta meg a kérdéses épületeket. „Ezzel együtt is azt szeretnénk, ha a magyar fél úgy járna el, hogy ezekből a dolgokból ne legyen érzékeny ügy” – tette hozzá azzal, a sajtóban megjelentek alapján láthatóan érzékeny kérdésről van szó. A bártfai ügy kapcsán a Korzárral a szlovák külügy most azt közölte, a tárca jelenlegi vezetője, Miroslav Wlachovský is rendszeresen felhozza a témát a magyar partnerével való egyeztetések során, így legutóbbi budapesti útján is. „A múltban többször kerültünk abba a helyzetbe, hogy előre nem tájékoztattak minket a tervezett szlovákiai ingatlanvásárlásokról. Szeretnénk bízni abban, hogy a magyar féllel ebben a kérdésben előreléptünk és megállapodásra jutottunk” – közölte a szlovák külügy.