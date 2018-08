Ne hitelből induljon az iskola

Pozsony | Kétszáz euró körül mozog a kiselsősök iskolakezdésének költsége. A szakemberek szerint nem jó, ha az utolsó pillanatra hagyjuk a taneszközök beszerzését. A vásárlás előtt fel kell mérni a kínálatot, és nem árt, ha tanácsot kérünk.

A nyári vakáció félidejében vagyunk, ennek ellenére a boltok polcai már az akciós taneszközöktől zsúfoltak. A kiselsősök iskolakezdésének költsége kétszáz euró körül mozog, a felső tagozatos diákok tanszerei ennél valamivel olcsóbbak, átlag nyolcvan euróból már ők is beszerzik a szükséges eszközöket. Valamennyi évfolyam közül a kiselsősök iskolakezdése jelenti a legnagyobb költséget a szülők számára. Matej Kovařik, a Partners Group.sk pénzügyi szakembere szerint az iskolakezdés költsége nem tekinthető váratlan kiadásnak, hiszen hónapokkal korábban beíratják a kicsiket. Ő azt javasolja, átgondoltan, listát készítve induljunk el beszerezni a taneszközöket. Ebben számos iskola partner a szülőknek, hiszen például a szenci Szenczi Molnár Albert Alap-iskola már rég kifüggesztette honlapjára a 2018/2019-es tanév taneszköz listáját, érdemes mindent ezek alapján beszerezni. Azért is, mert iskolánként változhat a lista tartalma. A legnagyobb költséget az iskolatáska jelenti. Az internetes boltok kínálata alapján áruk átlag 55–80 eurótól kezdődnek. Ha a táska mintázatával azonos tolltartót, füzettartót, tornazsákot is választunk, akkor a táska ára további, átlag 12 euróval lehet drágább. Természetesen a kínálatban akadnak átlag 20–25 eurónál kezdődő táskák is. A szakemberek szerint azonban ügyelni kell arra, hogy az előírt normáknak megfelelő és regisztrációs számmal ellátott táskák közül válasszunk. Az ortopéd orvosok ajánlása szerint a táskának megfelelő kialakításúnak kell lennie. Az alacsony növésű gyerekeknek csak úgy vegyünk táskát, ha azt felpróbálta. A kis-elsősök táskája üresen ne legyen nehezebb 1,2 kilogrammnál.

Az iskolatáskát már korábban, karácsonyra, születésnapra is megvehetjük a leendő elsősnek, ezzel is csökkentve a szeptemberi iskolakezdés kiadásait. „Viszont a füzetek, íróeszközök megvételével érdemes megvárni a boltok augusztus végi, szeptember elejei akcióit” – véli Matej Kovařik, a Partners Group.sk pénzügyi szakembere. Nem tartja jó ötletnek, hogy hitelből finanszírozzuk az iskolakezdés költségeit, mert a táska és egyéb eszközök megvételét követően évközben további költségekkel kell számolni. „Ilyen az étkeztetés, a különböző kirándulások vagy színházi látogatások, szakkörök, a napközi és az iskolai klubok költsége. Egy kiselsős alapfelszerelése: iskolatáska, papucs, rövid–hosszú torna szett, tornacipő, tornazsák, higiéniai csomag tisztálkodási eszközökkel. Több iskola összeállítja az írásgyakorlásához szükséges füzetcsomagot, amit a szülők az osztályfőnöknek fizetnek ki. A füzetek mellett kell még grafitceruza, színes ceruza, filctollak, faragó, gyurma, vonalzók, színes papír, radír, olló, vízfesték, tempera, zsírkréta, ecset és ragasztó. Az íróeszközökből is óriási a kínálat, áruk átlag 50 centtől 7 euró is lehet. Ezek beszerzése előtt is jó kikérni a pedagógus tanácsát. (ie)