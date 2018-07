Iskolabusz vagy helyi járat

Pozsony | Még nem tudni, mikor és milyen feltételek mellett kaphat zöldet a kormánytól az iskolabuszprojekt. A régiókban van rá igény, ám Peter Krajňák oktatási államtitkár szerint elsősorban a közlekedési vállatok segítségével lehetne megoldani a diákok utaztatását, de az iskolabuszok támogatását is elképzelhetőnek tartja.

A Vajka–Doborgaz– Oroszvár között közlekedő iskolabusz tesztelése tavaly decemberben befejeződött, azonban az eredménye egyelőre nem ismert.

Doborgazon júliusban, mivel csak négy gyermek maradt az iskolában, bezárták a tanintézményt. Ezért is nagy szükség lenne az iskolabuszra. „A legtöbb diák a bősi alapiskolába jár, oda közlekedik busz, mellyel a diákok gond nélkül utaznak. Oroszvár és Pozsony irányába viszont nincs megoldva a diákok utaztatása” – magyarázza Boráros József, Doborgaz polgármestere. Szerinte egyelőre nincs politikai akarat az iskolabuszok bevezetésére.

Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár lapunknak elmondta, hogy az Oktatáspolitikai Intézet dolgozik az iskolabuszok megvalósíthatósági tervén, mivel a magyar és a szlovák iskolák részéről is komoly igény van az autóbuszokra. „Én ebben a pillanatban az önkéntes alapon megvalósuló iskolabuszokat találom a legjárhatóbb útnak. Már tárgyaltunk a regionális tömegközlekedési vállalatokkal, amelyek készek eleget tenni az igényeknek. Az önkormányzatok megrendelhetik ezt a szolgáltatást, már van példa ilyen szerződésre, melyet az iskola és az önkormányzat köt. Megszabják az autóbuszjáratok menetrendjét, ez a nagyobb településeknek nem okozhat gondot. Az állam kifizeti a diákok útiköltségét, s ha kell, az önkormányzat kiegészíti a költségeket” – magyarázta Krajňák.

De ez nem oldható meg minden régióban. Nagy Mihály, Nagycsalomja polgármestere lapunknak elmondta, hogy a helyi alapiskolába, melyben speciális osztályok is működnek, 24 településről utaztatnak mintegy ötven diákot. Földrajzilag és a diákok szempontjából is speciális helyzetben vannak. A nagy távolság miatt a külön iskolabusz az egyetlen járható út. „A tömegközlekedési vállalattal nagy valószínűség szerint nem tudnánk megállapodni, mert a diákok egy része közvetlen járattal nem, csak átszállással tudna beutazni. Ráadásul néhány mentálisan sérült diákunk szociális munkás kíséretében utazik” – magyarázta Nagy Mihály. Szerinte iskolabuszokra, illetve az üzemeltetési költségek támogatására nagy szükség lenne, de ő is úgy látja, hogy ehhez hiányzik a politikai akarat. Az államtitkár azonban lát esélyt iskolabuszok támogatására is.

Még hiányzik a koalíciós egyezség az iskolabuszok támogatásához

Néhány iskola alapítványi, illetve magyarországi támogatásnak köszönhetően már évek óta üzemeltet iskolabuszt. 2017 tavaszán három minisztérium tesztelte az iskolabuszok bevezetését, eddig ismeretlen eredménnyel. Az oktatási tárca szerint az iskolák és az önkormányzatok megállapodhatnak a regionális közlekedési vállalatokkal, melyek nyitottak az iskolák igényei irányt.

Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár szerint tudatosítják, hogy vannak olyan régiók, ahol a nemzetiségi iskolák tanulóinak valóban gondot jelent a beutazás. Szerinte az érintetteknek kellene jelezniük az igényeket. „Pontos adatokra van szükség, melyik iskolába, hány településről, hány gyermek bejárását kell megoldani iskolabusszal. Ezen koncepciók alapján véleményem szerint kiírhatók az iskolabuszokra vonatkozó versenypályázatok, azzal, hogy valószínűleg az önkormányzat pályázná meg az autóbuszt. Természetesen meg kell oldani a jármű további kihasználását is” – mondta az államtitkár. Ezt azonban koalíciós egyességnek kell megelőznie. Az államtitkár szerint az iskolabuszok kérdése a Híd prioritásai közé tartozik, s nem zárja ki, hogy egy-másfél éven belül beindulhat a projekt. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a 2017-ben elindított kezdeményezésről folytatott kommunikációt, a belügyben történt változások miatt, szinte elölről kell kezdeni.