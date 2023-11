Napokon belül lejárhat a Szlovákiának nyújtott egyik olajembargós mentesség

Az Európai Unió tagországai tavaly nyáron állapodtak meg az Ukrajnát lerohanó Oroszország elleni hatodik szankciós csomagról, amely az orosz olajipart célozta meg. Eszerint 2022. december 5-től embargó van érvényben az öreg kontinensre tartályhajókkal szállított orosz nyersolajra. Szlovákia, Magyarország és Csehország azonban felmentést kapott a csővezetékes olajimportra, ami határozatlan időre szól, azzal a kikötéssel, hogy amint lehet, az orosz behozatalt pótoljuk más forrásokból. A kivételt az említett országok annak köszönhetik, hogy nincs tengerpartjuk, és túl nagy nehézséget okozna számukra, ha hirtelen elzárulna az őket kiszolgáló Barátság kőolajvezeték.

Mentesség Szlovákiának

A második fázisban, 2023. február 5-étől betiltották az orosz nyersolajból készült kőolajtermékek importját is, amely minden, orosz alapanyagból finomított áru behozatalát érinti. A pozsonyi Slovnaft azonban átmenetileg ez alól is mentesült, és az elfogadott szabályok szerint 2023. december 5-ig az orosz olajból készült végtermékeit a cseh piacra is szállíthatja. „Ez a határidő jár le nem egész két héten belül” – mondta el lapunknak Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője.

Veszélyben a csehek

Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója a Hospodárske noviny (HN) gazdasági napilapnak pár napja írt kommentárjában már felhívta a figyelmet arra, hogy gondok lehetnek. „A Szlovákiával szomszédos országok finomítói – Magyarország kivételével – mindegyike körülbelül 30 százalékkal kisebb termelési kapacitással rendelkezik, mint az egyes országok üzemanyag-fogyasztása. A Slovnaft az egyetlen olyan finomító, amely termékeinek csak egyharmadát állítja elő a hazai piacra, a többit pedig a szomszédos országokba exportálja, hogy ellensúlyozza az ottani hiányt” – figyelmeztet az említett írásában Világi. Szerinte a Slovnaft a cseh üzemanyagpiac 20 százalékát látja el, Morvaországban pedig minden második liter gázolaj a Slovnafttól származik, vagyis ha lejár a mentesség, az súlyos problémákat vethet fel. „Már körülbelül egy éve próbáljuk elmagyarázni a cseh politikusoknak, hogy a szlovákiai szállítások leállítása hatással lehet a cseh piacra, és a megoldás az lenne, ha a mentesség további egy évvel történő meghosszabbítását kérnénk. Természetesen ezt nem tették meg, és azt állítják, hogy nem akarnak orosz olajból származó termékeket” – teszi hozzá Világi. Szerinte jelenleg körülbelül 70 százalékban orosz nyersolajat dolgoznak fel, a többi nem orosz nyersolaj, és körülbelül két évbe fog telni, amíg a jövőben képesek lesznek az alternatív nyersolaj bármilyen arányú feldolgozására, ami lehetővé tenné számukra, hogy a szankciók fennállása alatt teljes kapacitással termeljenek. Ehhez azonban nagyjából 200 millió eurós beruházásra lesz szükségük, amit a saját forrásaikból kell fedezniük.

Benyújtott kérelem

Ha a Slovnaft csehországi kezdeményezése eddig nem is járt sikerrel, egyelőre minden nyitott. Időközben ugyanis a brüsszeli politico.eu hírportál információi szerint Szlovákia már kérte a mentesség plusz egy évvel történő meghosszabbítását. Két uniós diplomata szerint Szlovákia egy évvel szeretné meghosszabbítani az uniós tilalom alóli mentességét. „Szlovákia uniós megbízottja, Petra Vargová az uniós nagykövetek szokásos, múlt pénteki találkozóján terjesztette elő a kérést” – közölték a név nélkül nyilatkozó uniós diplomaták. A cseh Lidovky.cz portál korábbi információi szerint Csehország csatlakozna egy ilyen kérelemhez, de maga nem kezdeményezné. Ha pedig mindkét ország kezdeményezi is a halasztását, akkor ezzel mind a 27 uniós tagállamnak egyet kellene értenie. Vargová egyébként a javaslatát azzal indokolta, hogy a jelenlegi ütemterv gondot okozna a pozsonyi finomítónak. Ezzel kapcsolatban korábban Világi is elismerte, hogy ha a mentességet nem hosszabbítják meg, a termelésük csökkentésével kell számolniuk. Anton Molnár azonban lapunknak megerősítette, hogy a Szlovákiába irányuló orosz olajbehozatal időben nincs korlátozva, a szlovák piac ellátása így továbbra sincs veszélyben, vagyis a hazai autósoknak nincs miért aggódniuk.

Ha a mentességet mégsem hosszabbítják meg, Boris Tomčiak, a Finlord portál elemzője szerint az orosz nyersolajból készült kőolajtermékek Csehországba irányuló kivitelének a kiesését a Slovnaft legalább részben az Ukrajnába irányuló kivitel növelésével pótolhatná, az embargó ugyanis ebbe az irányba nem érvényesül. A kérdés csak az, hogy a keleti szomszédunk ezzel nem válna-e még inkább függővé az orosz energiától.

Cseh drágulás

Ha a mentesség véget érne, a cseheknek a saját finomítóik termelésére, valamint a Németországból vagy Lengyelországból származó importra kellene támaszkodniuk. „A szlovákiai szállítások megszakadása után csak a hazai termelésre és a vasúti importra leszünk utalva” – erősítette meg a HN-nek Ivan Indráček, a cseh Független Kőolajtermelők Szövetségének az elnöke, aki szerint decemberben azonban így is ellátási problémákkal nézhetnének szembe. Ráadásul a vasúti szállítás drágább, mint a csővezetékes, vagyis ha még a németországi kereskedők ugyanolyan áron is tudnák biztosítani a kőolajtermékeket, mint a Slovnaft, a szállítási költségek miatt ezek elkerülhetetlenül drágábbak lennének. (mi, TASR, hnonline.sk, politico.eu)