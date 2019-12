Művész, civil, püspök és bankár 2020-ról

Forgács Miklós,

dramaturg, kassai Thália Színház

A világ reménytelen, mint egy kínai lábujj – mondta Déry Tibor drámájának a címszereplője Az óriáscsecsemőben. Közel 100 évvel ezelőtt. A szavak azóta még inkább kiüresedtek. Talán a félelmeink is. Nem is tudom, azt kívánjam-e, hogy végre 2020-ban kollektíven megértsük ezt a mondatot, vagy inkább azt, hogy 2020-ban is fedje jótékony köd és költészet ezt a képet. Ráadásul én úgy emlékeztem, hogy a világ annyira reménytelen, mint egy kínai nagylábujj. Azt hiszem fokozni akartam a hasonlat bizarrságát. Vajon miért? Talán azt kívánom magamnak, hogy ilyen finomságokról és mélységekről legyen kedvem, időm és lehetőségem 2020-ban is elgondolkodni. És legyenek ebben partnereim.

Többen, mint egy akármekkora kínai lábujj. Legyen ez a tét- és létkérdés. De ki az a Déry Tibor?