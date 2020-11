Mit vár Szlovákia Bidentől?

Miután kiderült, Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje költözhet be az elkövetkező négy évre a Fehér Házba, a szlovákiai politikusok egy része – élükön a köztársasági elnökkel és a kormányfővel – már szombat este gratulált a győztesnek, megfogalmazva az új elnökkel szembeni elvárásaikat is.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök a közösségi hálón gratulált Bidennek. „Sok erőt kívánok önnek és az amerikai népnek ahhoz, hogy megbirkózzanak az előttünk álló kihívásokkal” – jegyezte meg Čaputová. Szerinte az amerikai választók a két lehetséges út közül azt választották, amely megbékélést és stabilitást hozhat az országnak. „Remélem, hogy az új amerikai elnök hozzájárul a transzatlanti egység elmélyítéséhez, az USA és az Európai Unió szorosabb együttműködéséhez” – fogalmazta meg elvárásait Čaputová, aki abban reménykedik, hogy az új amerikai vezetés aktívabb lesz a klímaválsággal kapcsolatos problémák kezelésében is. „Folytatódhat az USA és Szlovákia szoros együttműködése” – írta a közösségi hálón megjelent gratulációjában Igor Matovič kormányfő, aki szintén abban reménykedik, hogy az új elnöknek köszönhetően javulhatnak az USA és az Európai Unió kapcsolatai. Ivan Korčok külügyminiszter szerint Szlovákia kész szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az új elnökkel.

Peter Osuský (SaS), a parlament külügyi bizottságának az alelnöke szerint Szlovákia számára különösen fontos lesz, milyen irányt vesz az amerikai külpolitika. „Véleményem szerint Biden megválasztása jobb alternatívát kínál az Európai Unió számára. A külpolitikai lépései kiszámíthatóbbak és komfortosabbak lesznek, mint amilyenekre Trumptól számíthattunk volna” – mondta el Osuský. Martin Klus külügyi államtitkár abban reménykedik, hogy a hatalomátadás gördülékeny lesz, ellenkező esetben ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy más országok is példaként tekintenek majd Donald Trumpra, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy a demokratikus választást megkérdőjelezve a Fehér Házban maradhasson.

Joe Biden megválasztására a szlovákiai magyar politikusok is reagáltak. „A hosszadalmas szavazatszámlálás után Joe Bidennek sikerült győzni, és az USA 46. elnökeként ő fogja vezetni az országot. Számomra ez sokkal jobb hír,mint újabb négy év Trumpnak. Úgy gondolom, hogy az országnak és a világnak is jobb, ha nem populista politikusok irányítanak, akik megosztják a társadalmat, gyűlöletet szítanak, káoszt teremtenek. Jó hír a környezetvédelem szempontjából is, amely nem ismeri az ember által húzott határokat. Biden például már jelezte, hogy visszatér a párizsi klímaegyezményhez” – írta a közösségi oldalára Sólymos László, a Híd elnöke.

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke szerint Joe Biden egyik legfőbb feladata az lesz, hogy „csökkentse az összeveszett amerikai társadalom” megosztottságát. „Anagy kérdés nem az lesz, hogy ő erre alkalmas személy-e, hanem, hogy pártja és annak egyre hangosabb és haragosabb szélső szárnya megengedi-e neki. S hogy mennyire lenne erre vevő a másik oldal, amely szintén nem a centrum irányába mozdult el az utóbbi években” – jegyezte meg Mózes. Mi változik Szlovákia számára az új elnök megválasztásával? „Valószínűleg semmi. Legfeljebb közvetve, mivel várhatóan egy fokkal konstruktívabb lesz az USA és az Európai Unió viszonya. A többit majd meglátjuk, hiszen egy dolog a mosolydiplomácia, a másik pedig a kőkemény gazdasági, kereskedelmi és stratégiai érdekérvényesítés” – állítja az Összefogás elnöke. Az MKP sajtónyilatkozatban reagált Biden megválasztására. „Január 20-tól Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Gratulálunk. A 46. amerikai elnököt szűk többséggel, választójogi kétségekkel övezve választotta meg az amerikai nép. A Kongresszus két házának eredményei azonban azt is jelzik, hogy a Trump-jelenségtől függetlenül a RepublikánusPárt erős maradt és sikeresen szerepelt. Joe Biden elnöksége korlátozott lesz, ami egy mélyen megosztott társadalmi környezettel párosul” – áll többek között az MKP nyilatkozatában. (mi, TASR)