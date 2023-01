Mire számíthatunk a benzinkutakon?

Az Ukrajna ellen indított tavaly februári orosz támadást megelőző hetekben Szlovákiában a 95-ös benzin literje átlagosan 1,55, a gázolajé 1,46 euróba került. A háború eldurvulása és az energiaválság súlyosbodása miatt nyárra a benzin és a gázolaj ára is megközelítette a 2 eurót, azóta azonban lassan javult a helyzet. A Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérése szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára már 1,49 euró körül mozog, míg a gázolaj esetében ez 1,61 euró. A 95-ös benzin esetében így nagyjából visszakerültünk az ukrajnai háború kitörése, vagyis hozzávetőleg az egy évvel ezelőtti szintre, azonban még mindig messze vagyunk a két évvel ezelőtti, 1,20 eurótól. A gázolaj esetében ennél is rosszabb a helyzet, hiszen ennek a literjéért 2021 januárjában még csak 1,07 eurót kértek.

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban?

„Az eddigi árcsökkenést követően átmenetileg még nőhet az üzemanyagok ára, a literenkénti drágulás azonban legfeljebb 3-4 centes lehet, vagyis az autósoknak nem kell jelentősebb áremelkedéstől tartaniuk”

– mondta el Boris Tomčiak, a Finlord tanácsadó cég elemzője, aki szerint január második felében és februárban az üzemanyagárak stagnálására számíthatunk. „Februárban azonban még rövid távon is lehet árfelhajtó hatás, mivel megszűnik az Oroszországból az EU-ba irányuló üzemanyagimport. A kínálat csökkenése az európai piacon különösen a gázolaj esetében fog bekövetkezni, amely így továbbra is drágább lesz a benzinnél. A gázolaj literenkénti ára akár 1,7 euróra is emelkedhet, a 2 eurós küszöbérték újbóli megközelítése azonban valószínűtlen, mivel az európai piac elég jól felkészült az Oroszországból érkező olajszállítások leállására” – állítja Tomčiak.

Január 11-étől, vagyis már mától Magyarországon is csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.net portál szerint a benzin ára bruttó 12 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Az elkövetkező napokban így a 95-ös benzin literenkénti átlagára 646 forint körül mozog majd, ami az aktuális jegybanki középárfolyamon számolva nagyjából 1,62 eurónak felel meg, míg a gázolaj esetében ez 710 forint (kb. 1,78 euró) lesz. Szlovákiából így továbbra sem éri meg Magyarországra átjárni tankolni.