Mészáros: Nem ezt a döntést vártam

Hogyan értékeli a Specializált Büntetőbíróság döntését?

Nem ezt a döntést vártam. A sajtóban megjelent információk alapján inkább arra számítottam, hogy el fogják őket ítélni. Mindezt azért gondoltam, mert amikor a bíróság befejezte a bizonyító eljárást, akkor voltak javaslatok arra, hogy a törvényszék új bizonyítékokkal is foglalkozzon. Akkor azonban a bírák azt közölték, már nincs szükség további bizonyítási eljárásra. Ez az én olvasatomban azt jelenti, számukra össze kellett állnia egy képnek arról, hogy ezek a vádlottak bűnösek. Hiszen, ha folytatták volna a bizonyítási eljárást, akkor az azt jelentette volna, hogy nem tudják őket elítélni. De ennek az ellenkezőjéről volt szó. Augusztusban azonban váratlanul elnapolták a tárgyalást. Elképzelhető, hogy kiszivároghatott, nézetkülönbség van a bírói szenátusban. Ugyanis minden arra utal, hogy a testület elnöknőjén kívül a másik két bíró a felmentés mellett volt. Ekkor inkább elnapolták a tárgyalást. Az ügyészség részéről az utolsó pillanatban beterjesztett bizonyíték is szokatlan. Ezt már sokkal korábban meg kellett volna tennie. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy ez a történet még csak most kezdődik.

Az, hogy a bazini Specializált Büntetőbíróság szenátusában az elnök asszonyt a másik két bíró leszavazta, és így született felmentő ítélet Kočner és Zsuzsová számára, mennyire szokványos eljárás?

Ez egyáltalán nem szokványos. Nem emlékszem arra, hogy ilyen fontos ügyekben lett volna ilyen. Sokkal jellemzőbb ugyanis, hogy a szenátuson belül addig próbálják az ügyet körbejárni, amíg egyezségre nem jutnak.

Zsuzsová és Kočner bűnössége mellett közvetett bizonyítékok szólnak. El lehet-e valakit ítélni egy gyilkossági ügyben mindössze ilyen, közvetett bizonyítékok alapján?

Ez egy nagyon komoly ügy, hiszen gyilkosságról van szó. A gyilkossági ügyekben pedig a közvetett bizonyítékok általában nem elegendőek. Ha valami kétség merül fel a bizonyítékokkal kapcsolatban, akkor általában a vádlott javára döntenek. Úgy tűnik azonban, hogy nagyon sok közvetett bizonyíték van, de mivel nem ismerjük a vádiratot, nem tudjuk, hogy ezeknek milyen a súlya. Ilyen esetben nagyon fontos az ítélkező bíró meggyőződése. Ha például egy bíró meg van győződve a vádlott bűnösségéről, viszont nincs közvetlen bizonyítéka, de több közvetett bizonyíték mégis a rendelkezésére áll, akkor előfordulhat, hogy elítéli. Számomra az volt a legnyugtalanítóbb, hogy amennyiben még az utolsó pillanatban is kerültek elő bizonyítékok, akkor azokkal miért nem foglalkozott még a bíróság. El lehetett volna napolni az ítélethirdetést.

Az ügyben az ügyész, de más felek is fellebbezni fognak, mit jelent ez az ügymenet szempontjából?

A fellebbezések beadása után a bíróság összecsomagolja az ügyiratot, mind a 23 ezer oldalt, és valószínűleg teherautóval átviszik a Legfelsőbb Bíróságra. Itt egy számítógépes rendszerrel véletlenszerűen kiválasztanak egy bírói szenátust, amely megkapja az ügyet. Ott aztán az adott bírák áttanulmányozzák az iratot, megvizsgálják a bizonyítékokat. Mivel hatalmas mennyiségű iratról van szó, ez fél évnél biztosan tovább fog tartani. Ez után a Legfelsőbb Bíróság vagy jóváhagyja a mostani ítéletet, vagy megsemmisíti azt és visszaadja az ügyet a Specializált Büntetőbíróságra. Ott általában ugyanazok a bírák kapják meg az iratot, akik korábban foglalkoztak vele. Elvben a Legfelsőbb Bíróság akár nyomozati szakaszba is visszaküldheti az ügyet, de ez ritkán történik meg.

Ön szerint a döntés nyomán mennyire valós annak az esélye, hogy végső soron a Kuciak-ügyben felmentik Zsuzsovát és Kočnert?

Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni. Úgy gondolom, hogy a Legfelsőbb Bíróság bármely szenátusához is kerüljön a dolog, akkor legnagyobb valószínűséggel visszaadják azt a Specializált Büntetőbíróságnak, hiszen még vannak bizonyítékok, amelyeket a törvényszék tárgyalhat. Nagyon sok mindenen múlhat, hogy mi lesz a végkifejlet.