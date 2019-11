Messze volt az összefogás

Úgy tudjuk, kedden az MKP székházában újabb találkozót tartanak a magyar pártok, ahol a parlamenti választás előtti együttműködésről egyeztetnek. A megbeszélésre a Híd és vele az MKDSZ is hivatalos, de a tárgyalássorozat múlt csütörtöki kudarcba fulladása után már nem megy el a tárgyalásra.

„A Híd a tárgyalásnak titulált politikai szemfényvesztést csütörtökön lezárta. Ezekután arra összpontosít, ami a Híd választói számára fontos: nemzetiségi és regionális érdekképviselet megteremtése a parlamentben és a kormányban is” – erősítette meg tegnap lapunknak a párt szóvivője, Magdeme Klára.

Az MKP, az Összefogás és a Magyar Fórum a közös választási párt listáján való indulásról tárgyal.

„Rendes" hidas jöjjön

Közben az Összefogás felajánlotta, hogy a választási párt, a Magyar Közösségi Összefogás jelöltlistáján a Híd tagjainak is fenntartana helyeket. „Mozgalmunk felszólítja a Híd demokratikus érzelmű, becsületes tagjait és tisztségviselőit, hogy fontolják meg csatlakozásukat a közös magyar egységhez” – fogalmaz az Összefogás közleménye. Orosz Örs, a párt alelnöke Facebook-bejegyzésében 3–4 „befutó” helyről beszélt a Híd politikusai számára.

Megérkezett a Fidesz is

Erre ugyancsak a közösségi oldalán reagált Agócs Attila, a Híd alelnöke, aki szerint nagyon furcsa az Összefogás ajánlata. Agócs kifogásolta, hogy míg az Összefogás azt kérte a Hídtól, határolódjon el a Smertől, addig az új párt vezetői a Fidesszel együttműködnek. „Teszi ezt az az Orosz Őrs, aki évek óta bratyizik az orbáni rezsimmel, áldozatokat is hoz érte. Idén nem engedte be a Gombaszögi Táborba a szlovákiai magyar közszolgálati rádiót, a Pátriát, hogy annak sátrában ne hangozhassanak el a Fidesz számára kellemetlen témák” – írja bejegyzésében Agócs, majd úgy folytatja, köszönik a meghívást, de a Hídban nem ilyen demokráciát szeretnének.

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke Agócsra reagálva elmondta, szerinte a fideszezés figyelemelterelés. „Mi itt élünk, a közös lista a szlovákiai választásokon fog elindulni, az itteni közviszonyokat akarjuk megváltoztatni, ennek alapfeltétele pedig Fico és a Smer félreállítása, amiben a Híd delegációja nem akart partner lenni” – fogalmazott Mózes.

Nevek és a lista neve

Múlt csütörtökön megrekedt az MKP által összehívott ötpárti egyeztetés. Az MKP szerint a tárgyalásokat csak berekesztették, a Híd azonban úgy értelmezi, feloszlatták az egyeztetési fórumot. Ravasz Ábel, a Híd alelnöke a Pátria rádió szombati adásában a megrekedt ötpárti tárgyalásokról azt mondta, az Összefogás feltételei miatt nem volt értelme tovább tárgyalni. A Híd alelnöke szerint a Smerrel való együttműködésre vonatkozó feltétel mellett a személyi kérdéseken és azon bukott el a megállapodás, hogy melyik szubjektum alakul át választási párttá, illetve mi legyen a lista neve. Hozzátette, szerinte már a kampány része, hogy a feltételek közül mások csak a Smerrel való együttműködés kizárását említik.

A műsorban Ravasz kiemelte, a parlamenti választás másnapján szerinte nem az lesz a kérdés, hogy ki kivel akar, hanem kivel tud kormányozni. „Akár nyolc–kilenc párt lehet a parlamentben” – tette hozzá.

Menyhárt József, az MKP elnöke a műsorban ezzel szemben kiemelte, azért rekesztette be az ötpárti egyeztetést, mert a Magyar Fórum, az Összefogás és az MKP egyet tudott abban érteni, hogy a Smerrel nem lépnek kormányra. „Már 15 perc után látható volt, hogy a Híd ebben a kérdésben nem tud engedni” – idézte fel a történteket az MKP elnöke, és hozzátette, emiatt rekesztette be a tárgyalást, de nem oszlatta fel azt. Menyhárt azt mondta, így az MKP, az Összefogás és a Magyar Fórum „tovább tudott lépni”, azonban kiemelte, szerinte ez nem a megoldás végső formája, hanem egy lehetőség. „Ebben mindenkinek meg kell találnia a szerepét” – tette hozzá Menyhárt.

Menyhárt még bizakodik, hogy az MKP és a Híd is közös platformra tud kerülni. Ravasz nem látja értelmét a további tárgyalásoknak.

Próbálkozás Druckerrel

A Sme információi szerint a Híd képviselői Tomáš Drucker pártjával, a Dobrá voľba nevű új formációval is egyeztetnek az együttműködésről. Az értesüléseket a napilapnak Ravasz nem cáfolta, de nem erősítette meg. „Természetesen keressük az utat más pártokhoz, amelyek érdekeltek lehetnek az együttműködésben” – mondta a Híd alelnöke. A Dobrá voľba viszont tegnap délután közölte: elutasítja a választás előtti együttműködést a Híddal. „Nem gondolkozunk ilyen együttműködésről” – közölte Drucker mozgalma. Ha a Híddal nem is, néhány képviselőjével azért el tudja képzelni Drucker az együttműködést.

Bugár pártjából már több képviselő „átigazolt” a közelmúltban. Peter Kresák a napokban távozott a Híd parlamenti frakciójából. Ő korábban megjelent Drucker pártjának alakuló közgyűlésén, Cséfalvay Katalin és Martin Fedor pedig, akik korábban szintén a Híd-frakció tagjai voltak, már beléptek a Dobrá voľbába.