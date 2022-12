Mesežnikov: Matovič nélkül nincs kormány

Boris Kollár bocsánatot kért a parlamenti cirkuszért, Matovič viszont lefizetett képviselőkről beszélt. Ön szerint a politikusok efféle magatartása felelős a kormány alacsony népszerűségéért és az intézményekkel szembeni általános bizalmatlanságért?

Azt gondolom, a kormányzási stílus – melynek tanúi voltunk, s melybe nagyon intenzíven bekapcsolódott Matovič – hozzájárult a kormány iránti bizalmatlansághoz. Az igazság kedvéért meg kell említeni azt is, a kormánynak több váratlan kihívással is szembe kellett néznie, például a koronavírus-járvánnyal, ami teljesen új volt, és ezért gyakran improvizált. Majd jött a háború, az inflációs és energiaválság, de azt gondolom a külpolitikát tekintve jó volt a kormány – Ukrajna támogatását értékelni kell. A háttérben zajló konfliktusok a hatékonyság rovására mentek. Kollár bocsánatot kért, de mit csinált a mozgalma, amikor megegyeztek valamilyen eljárásól egy törvényjavaslat elfogadását illetően, és mégis az ellenzékkel szavazott? A kormány fenntarthatósága szempontjából a legnagyobb probléma – nem a szakpolitikákra gondolok, hanem a kormány alapműködésére a többség támogatásával – Igor Matovič.

Mit jelent a kormány bukása az egyes kormánypártok jövőjére nézve?

Ezt még túl korai firtatni, nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Azt tudjuk, hogy az SaS elveszítette szavazóinak egy részét miután kilépett a koalícióból. Azt gondolom a saját szempontjukból a lehetséges megoldások közül a legkevésbé elfogadhatót választották. Már nem lehetett kibírni, ezért távoztak, de a választók egy része ezt nem értékelte. Meglátjuk, miként befolyásolják a történtek a többi koalíciós párt preferenciáját.

A vita során Heger felszólította a képviselőket, hogy az inflációs és energiaválsággal, s a lakosoknak nyújtott segítséggel foglalkozzanak inkább. Több törvény – az egészségügyi dolgozók bérének emelése, az energiaárak felső határának meghatározása – a jövő évi költségvetéshez kapcsolódik. Milyen hatással lesz a költségvetésről szóló szavazás az állam működésére?

Abszolút kulcsfontosságú. Jóváhagyott költségvetés nélkül egyszerűen nem lehet teljesíteni mindazt, amit a kormány eddig szorgalmazott – az orvosokkal kötött megállapodástól a további intézkedéseken keresztül. Ha jól tudom, Szlovákiában még soha nem volt költségvetési provizórium. Az tényleg nagyon rosszat jelentene, de paradox módon most, amikor nem létezik a kormánykoalíció és ügyvezető kormány van, jobb kompromisszumot köthetnek, mert nem kell figyelembe venniük, milyen hatással lesz ez a kormányban betöltött szerepükre.

Richard Sulík (SaS) azzal indokolta lépését, ha Matovič nem távozik, a 2024-es választást a Smer nyeri meg. Racionális lépés volt az SaS részéről vagy inkább az indulatok diktáltak?

Az érzelmek végig uralkodtak, de azt, hogyan alakul a választás senki nem tudja előre. Ez a riogatás az ő politikai álláspontjuk. Lehet, hogy a Smer győz, de az is, hogy nem, nem tudjuk. Azt gondolom, az érzelmek gyakran győzedelmeskedtek az ész fölött. Az SaS akkor lépett ki a kormányból, amikor károsnak ítélte meg a részvételt. Megmutatkozott azonban, hogy a kilépés is ártott a pártnak. Már közel 15% körül mozgott a támogatottsága, most a felénél jár. Biztosan megjelennek majd hasonló „ki jön a helyünkre” érvek? A parlamenten kívül jelenleg 3 párt van, amelynek van esélye bekerülni, s a legutóbbi felmérések szerint összesen 22%-uk van – a Progresszív Szlovákia, a KDH és a Szövetség. A választás eredményei nem feltétlenül jelentik majd azt, hogy visszatér a Smer. A Smer csak akkor térhet vissza, ha valaki kormányra lép vele. Ki veszi be őt a kormányba? Peter Pellegrinit emlegetik, de nem vagyok ebben olyan biztos.

A kormány bukása negatív hatással lehet a korrupciós ügyek feltárására?

A nyomozást egy személy befolyásolja negatívan Szlovákiában – a főügyész, Maroš Žilinka. A fontos az, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) működik, s eddig nem történt változás. Feltételezem, hogy az ügyvezető kormány ideje alatt nem lesz személyi változás. Nem hiszem, hogy ez megfékezi a korrupció elleni harcot. Mint említettem, azt Maroš Žilinka főügyész akadályozza.

Miként értékeli, hogy Matovič az utolsó pillanatban visszavonta lemondását? Mire utal ez a viselkedés?

Ez nem egy bevett módszer. Azt gondolom, egy miniszternek nem így kellene eljárnia. Teljesen le vagyok nyűgözve, hogy valamilyen ismerőse egy telefonhívással – ha igaz egyáltalán – meg tudja változtatni a lemondással kapcsolatos döntését. Erre még nem volt példa, és nem volt államférfihez méltó. Remélem, hogy többször nem fordul elő, hogy valaki benyújtja a lemondását, majd kitépi azt a hivatalvezető kezéből. Ez a tipikus módja annak, miként gondolkodik Matovič, de szerintem ezek után kevesen lépnének kormánykoalícióra egy ilyen pártelnökkel.