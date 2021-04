Megugrott a cigi és a benzin ára

A dohány jövedéki adójának a növelése már márciusban éreztette a hatását – a Statisztikai Hivatal szerint az előző hónapokhoz képest emiatt látványosan megugrott az infláció, az elmúlt hónapban azonban a tankolásért is többet fizettünk.

A Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérése szerint a januári 0,7-ről és a februári 0,9-ről márciusra 1,4 százalékra ugrott az éves infláció. „A látványos ugrás ezúttal a dohány jövedéki adójának az emelésével magyarázható” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Százmilliós pluszbevétel

A parlament által tavaly ősszel elfogadott jogszabály szerint az állam februártól az eddigieknél is nagyobb adót vet ki a dohányipari termékekre.

A pénzügyminisztérium előzetes becslései szerint az állam ennek köszönhetően már idén 102 millió eurós többletbevételre számíthat, jövőre ez 187, 2023-ra pedig 253,5 millió euróra nőhet. A kereskedők ezúttal is előre bespájzolhattak az alacsonyabb adótartalmú cigarettából, ezeken ugyanis az adóemelést követő két hónapban még túladhattak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy március végéig még az olcsóbb cigarettával is találkozhattunk az üzletekben. Az adóemelés árdrágító hatását azonban már az elmúlt hónapban megérezték a dohányzók. „A dohánytermékek ára márciusban átlagosan 16,5 százalékkal nőtt az egy évvel, és 14 százalékkal az egy hónappal korábbiakhoz képest” – tette hozzá Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.

Drágább közlekedés

Az elmúlt hónapban azonban mélyebben a zsebükbe kellett nyúlniuk az autósoknak is. A Statisztikai Hivatal adatai szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti átlagára a szlovákiai töltőállomásokon tavaly március közepe táján 1,20 euró körül mozgott, míg a gázolajért 1,09 eurót fizettünk. A benzin. sk üzemanyagportál felmérése szerint mára a benzin átlagára ezzel szemben 1,35, a gázolajé pedig 1,18 euró körül mozog. „A benzin ára nagyjából 17, a gázolajé több mint 10 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest” – mondta el Jana Glasová, a 365.bank elemzője.

Azok sem jártak azonban jobban, akik a növekvő üzemanyagárak láttán úgy döntöttek, hogy inkább biciklire ülnek. Morháčová szerint ezek ára is megugrott az egy évvel korábbihoz képest. A Statisztikai Hivatal 3,2 százalékos átlagos drágulást mért, ennél is nagyobb gond azonban, hogy az ázsiai gyárbezárások és a folyamatosan növekvő kereslet miatt időközben a kínálat is erősen visszaesett.

Felgyorsul az infláció

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? „Az év eleje óta érvényben levő járványügyi megszorítások miatt a lakosság vásárlási lehetőségei erősen korlátozottak, ami nem tette lehetővé az árak látványosabb növekedését. Ezen azonban némiképp változtathat a jövő héttől beinduló üzletnyitás, aminek köszönhetően nőhet a kereslet, és ezzel együtt az árak is” – állítja Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Sadovská szerint az infláció üteme emiatt fokozatosan 2 százalék felé közelít az elkövetkező hónapokban, miközben az inflációt továbbra is elsősorban a felfelé araszoló dohány- és üzemanyagárak éltetik majd, nagyobb sebességre kapcsolhat azonban az élelmiszerek drágulása is.