Még várat magára a nemzetiségi tankönyv

Pozsony | Eredetileg több korosztálynak szánták, most viszont úgy tűnik, csak a szlovák iskolák tanáraihoz jut el az a tankönyv, amelyben a Szlovákiában élő kisebbségeket, történelmüket és kultúrájukat mutatják be. Egyelőre azonban meg sem lehet jósolni, mikor kapják kézhez a tankönyv végleges változatát.

Kétévnyi munka, számos véleményezés és vita, szerkesztés és csiszolgatás után augusztusban zárta le az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) a „Nemzetiségek, ismerjük meg egymást” tankönyv kidolgozását. A tankönyvet 2016 decemberére ígérték, az oktatási tárca azonban csak augusztusban kapta meg. Az alapiskolák felső tagozatos diákjainak, többféle tanóra kiegészítésére szánt segédanyag kidolgozása nemcsak a tervezettnél jóval több időt vett igénybe, hanem szinte biztos, hogy nem az marad a végleges verzió, amelyik az oktatási tárcánál van. Több forrásból úgy tudjuk, hogy a tankönyv jelenlegi formájának számos vitatott része van. Ezt Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár is elismerte. „Vannak hiányosságai a tankönyvnek, néhány részét át kell értékelni. Mivel több vitás részt nem sikerült megoldani, a tankönyvet egyelőre nem hozzuk nyilvánosságra” – mondta lapunknak Krajňák.

Vitatott bevezető

A tankönyv előszóból, egy általános bevezetőből és 13 fejezetből áll, melyben az itt élő nemzetiségeket mutatják be olyan szerzők, akik az adott kisebbség szakemberei, képviselői. Információink szerint a bevezető – amelyet egy újabb szerző írt – nincs összhangban a többi fejezettel. Gond az is, hogy a nemzetiségekről szóló fejezetek színvonala eltérő, a könnyen emészthető és a tudományos szellemben készült szövegek közti skálán mozognak.

A tankönyv a kisebbségi bizottság legutóbbi ülésén is téma volt. Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője, a bizottság tagja úgy fogalmazott, hogy az ülésen több kisebbség képviselője, valamint az érintett szerzők is kifogásolták a tankönyv írásának menetét és több fejezetet. Többen bírálták a munkafolyamatot, illetve az ŠPÚ instrukcióit.

A szerzők hallgatnak

Jó ideje nyílt titok, hogy a tankönyv előkészítése nem ment zökkenőmentesen. Az általunk megszólított szerzők nem akartak nyilatkozni a segédanyag kidolgozásának folyamatáról. Arra hivatkoztak, hogy a pedagógiai intézet titoktartási kötelezettséget íratott alá velük. Úgy tudjuk azonban, a szövegek véleményezéséről az ŠPÚ nem kommunikált rugalmasan a szerzőkkel. Több szerzőt megpróbáltak arra is rávenni, hogy olyan módosításokat hajtson végre az általa kidolgozott szövegben, melyekkel nem értett egyet. Ezek mellett gond van a segédanyag bevezetőjével, a nemzetiségek képviselői között sincs összhang néhány fejezet tartalmi kérdésében. Többen a Matica slovenská észrevételeit is elutasították.

Hajduk sem indokol

Kerestük Ľudovít Hajdukot (korábban Andrej Danko SNS-elnök asszisztense), az ŠPÚ igazgatóját, szerettük volna tudni, milyen instanciaként kapta meg véleményezésre a Matica slovenská a készülő tankönyvet és azt is, hogy minden szerző egyetért-e a tárcának leadott változat szövegével. Az igazgató azonban nem válaszolt a kérdéseinkre.

A magyarokról szóló szövegrészt egyébként Simon Attila történész javaslatára Radi Anita történész, a maďari.sk oldal egyik szerzője dolgozta ki.

Szerettük volna megnézni a tankönyv kész verzióját is, ám Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár úgy fogalmazott, addig nem hozzák nyilvánosságra a tankönyvet, amíg minden vitás részt el nem távolítanak a szövegekből. Az államtitkár szerint még időre van szükség ahhoz, hogy megfelelő formába öntsék a segédanyagot.

Újabb egyeztetés lesz

Bukovszky László (Híd) kisebbségi kormánybiztos szerint Prékop Mária (Híd), az oktatási minisztérium kisebbségi főosztályának igazgatója a kisebbségi bizottság legutolsó ülésén mindenkit biztosított arról, hogy a szerzők egyetértettek a tankönyv kész változatával .

A kisebbségi kormánybiztos most összegyűjti a bizottság tagjainak észrevételeit, és jövő héten felveszi a kapcsolatot az oktatási tárcával. „Véleményem szerint a legnagyobb gond a tankönyv bevezető tanulmányával van, azzal én sem értek egyet” – jelentette ki Bukovszky. A biztos eljuttatta a kisebbségi bizottság 13 kisebbséget képviselő 23 tagjának az adott nemzetiségről szóló fejezeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt azzal, hogy egyeztessenek a szerzőkkel, és e hét végéig várja az észrevételeiket. „A magyarokról szóló részhez Simon Attila történész álláspontját is kikértem” – mondta a kormánybiztos. Hozzátette, hogy eddig csak a ruszin és a német kisebbség reagált írásban a felkérésre. „Az összegzést követően a minisztériummal és az Állami Pedagógiai Intézettel is tárgyalni fogok” – mondta Bukovszky, aki szerint a tankönyv legvitatottabb része a bevezető tanulmány. Úgy véli azonban, hogy egy új, frappáns, tárgyilagos bevezetővel el lehetne érni azt a célt, melyet ezzel a tankönyvvel kitűztek. „Azt fogom javasolni, hogy bővítsük ki az előszót, hagyjuk el a bevezetőt, vagy készüljön egy teljesen új bevezetés” – jelentette ki a biztos.

Ugyanakkor a tankönyvek kidolgozása teljes mértékben az ŠPÚ hatáskörébe tartozik, a minisztérium karhatalmilag nem nyúlhat bele. Kérdésünkre, hogyan akarja az államtitkár elérni, hogy a szövegekből eltávolítsák a vitás részeket, Peter Krajňák azt felelte, kommunikálni fog az intézettel. „Nem szeretném megélni, hogy ebből a tankönyvből politikai kérdést csináljanak” – zárta az államtitkár.

Így tehát újabb egyeztetések és véleményeztetések várnak a segédanyagra, melyben a Szlovákiában élő nemzetiségeket igyekeznek bemutatni a többségi nemzetnek, s melyet eredetileg több korosztálynak és elsősorban a diákoknak szánták, most viszont úgy tűnik, csak a szlovák alapiskolák tanárai kapják meg. Egyelőre azonban még csak meg sem lehet jósolni, mikor vehetik kézbe a tankönyv végleges változatát.