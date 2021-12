Mečiar és Lexa mégis bíróság elé állhatnak és elítélhetik őket

Az európai bíróság csütörtökön döntött úgy, hogy az elrablás ügyében joga van a szlovákiai bíróságoknak döntenie, mindezt annak köszönhetően, hogy a parlament törölte az ügyre vonatkozó, annak idején Vadimír Mečiar által hozott amnesztiákat – tájékoztatott elsőként a Sme napilap. Ennek köszönhetően Mečiar, de a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) volt főnöke is bíróság elé állhat.

Az ügyvédek nem jártak sikerrel

A bíróság döntése értelmében ha az ügy összesen 12 vádlottja közül bármelyik elmenekülne és kerülné az igazságszolgáltatást, európai elfogatóparancsot is kiadhatnak ellenük. A volt SIS-főnök, Ivan Lexa védőügyvédjei sem jártak sikerrel a ne bis in idem elvvel való érveléssel, melynek értelmében ugyanabban az ügyben nem lehet kétszer döntést hozni. Azáltal ugyanis, hogy Mečiar, mint az államfői kompetenciákat abban az időszakban ideiglenesen betöltő kormányfő amnesztiát adott az ügyre, a bíróságok leállították az eljárást, amivel Lexa ügyvédjei szerint úgymond felmentették a vádlottakat, így ismételten nem lehetne dönteni az ügyben. „A ne bis in idem elvre csak abban az esetben lehet hivatkozni, ha a vonatkozó ügyben végbement a büntetőjogi eljárás az érintettekkel szemben, és döntés született az ügyben” – olvasható az európai bíróság határozatában. A bírók ugyan elismerték, hogy a bűnvádi eljárást eredetileg leállították, ami akár felmentésként is értelmezhető lenne, ám továbbra is érvényes, hogy a vádlottak bűnösségéről soha nem született ítélet. „Ennek a döntésnek az egyetlen következménye a büntetőeljárások leállítása volt még azelőtt, hogy a vádlottak büntetőjogi felelősségéről is dönthettek volna” – közölte a bíróság.

Az európai bíróság nem vizsgálta az amnesztiák eltörlését mondván: ez a döntés nincs összefüggésben az uniós joggal, tehát nem tartozik az Európai Unió Bíróságának kompetenciájába.

Ivan Lexa (TASR-fotó)

Mi történt?

A vád szerint ifajbb Michal Kováčot, az akkori államfő, Michal Kováč fiát az Ivan Lexa vezette SIS szervezésében hurcolták el 1995 augusztusában az ausztriai Hainburgba. Abban bíztak, hogy az osztrák hatóságok kiadják Németországnak, amely egy üzleti per kapcsán elfogatóparancsot adott ki ellene. Ausztria viszont megtagadta kiadatását, mondván: erőszakkal lett az országba toloncolva, nem önszántából érkezett.

Az elrablás kivizsgálását végül ellehetetlenítette, hogy Mečiar nem sokkal azelőtt, hogy lejárt kormányának a megbízatási ideje, megbízott államfőként amnesztiát adott az egész esetre. Az amnesztiát 2017-ben a parlament törölte, amit az Alkotmánybíróság is jóváhagyott. Az Alkotmánybíróság kimondta, Vladimír Mečiar 1998 márciusában, mikor megbízott államfőként amnesztiát osztogatott ifj. Michal Kováč elrablóinak, megszegte a törvényt. Mečiarnak ugyanis a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló kormányfőként tartózkodóan kellett volna hozzáállnia az amnesztia és az elnöki kegyelem intézményéhez, ám ez egyáltalán nem így volt. Alig vette át az államfői posztot, gyanúsan gyorsan, csupán néhány órával később már meg is születtek a hírhedt amnesztiák.

Az európai bíróság két és fél év után meghozott határozatának értelmében a szlovákiai bíróságoknak meg kell hozniuk a döntést az ügyben. Több évtized után Lexa, Mečiar és a többi vádlott így ismét bíróság elé kerülhet és elítélhetik őket.