Schuster: A közvetlenül választott államfőnek függetlennek kell lennie

„Igen, éreztem különbséget, mivel úgy vélem, a közvetlenül választott államfő erősebb felhatalmazást kap, mint az, akit a parlament választott” – válaszolta Rudolf Schuster a kérdésére, érzett-e nagyobb felelősséget a közvetlen államfőválasztás miatt.

Schuster 1998-ban az SOP párt társalapítója volt, amely később Mikuláš Dzurindával kormányzott. Az SOP jelöltjeként indult az államfőválasztáson.

Rudolf Schuster felidézte, hogy a megválasztását követően sokan azt gondolták – és a kormánypártok bizonyos mértékig el is várták –, hogy államfőként a kormány minden döntését elfogadja és mellőzze a kritikát. „Nehezen értették még, hogy bár közülük kerültem ki, szükség esetén bírálnom kell a kormányt, és ebből adódtak is problémák” – jelentette ki a 90 éves volt államfő.

Felidézte, hogy a kampányában három dolgot ígért, amit elnöksége alatt el akar érni. Ezek a NATO-tagság, majd az EU-csatlakozás, és végül személyes célkitűzése a kormány és az ellenzék közti ellentétek tompítása volt.

Ezzel kapcsolatban leszögezte: elnöksége alatt a külpolitikai kérdésekben egységesek voltak a pártok, főleg ami a NATO-t és az EU-t illeti. Belpolitikai kérdésekben államfőként igyekezett nyíltan és érthetően megnyilatkozni, hogy minden állampolgár számára világos legyen az álláspontja. Ebben a szellemben mondta el éves parlamenti országértékelő beszédeit is. „Lehetőségem volt az állampolgárok szemével látni és értékelni az országot, de a politikában ezt sokan rosszul fogadták. A kormány is, az ellenzék is azt akarta, hogy az ő szemszögükből tekintsek az országra, de a közvetlenül választott államfőnek ezt a polgárok szemszögéből kell megtennie, függetlenként, és én ezt be is tartottam. A megválasztásomat követően befejeztem az SOP-ban, és pontosan ugyanolyan párt volt számomra, mint a többi” – tette hozzá Rudolf Schuster.

Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy az ellentéteket neki sem sikerült csökkentenie kormány és ellenzék között, és a helyzet azóta csak romlott, odáig fajult, hogy „olyan dolgok történnek, amiket korábban elképzelni sem tudtam volna, már lövöldözünk is egymásra” – mondta.

Schuster azt is felidézte, annak idején szeretett volna egy legalább 15 éves távlati tervet elfogadtatni a parlamenttel, hogy ne kezdje minden egyes új kormány elölről a dolgokat. „Ehelyett egy hosszú távú tervet lehetett volna kidolgozni, ami persze folyamatosan alakítható, évente kiértékelték és kiegészíthették volna a kormányok” – vázolta.

Magas kora ellenére a volt államfő még mindig rendkívül aktív, jelenleg is két könyvön dolgozik. Az első címe Protokoll nélküli protokoll, melyben a kulisszák mögött zajló dolgokat ecseteli, a másik pedig Kassáról (Košice) szól, a címe: Valóban úgy volt? Mindkét könyv várhatóan még idén megjelenik.